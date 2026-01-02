2 de enero de 2026 - 07:50

El Gobierno adjudicó una millonaria licitación en dólares para el sistema informático de la Provincia

La contratación recayó en CEDI Consulting y la inversión autorizada supera los 1,8 millones de dólares para los próximos tres años.

El servicio incluye software, equipamiento y soporte técnico, con pagos distribuidos en distintos ejercicios presupuestarios.

El Gobierno de Alfredo Cornejo adjudicó la licitación para la contratación de un sistema de respaldo y resguardo de información del Datacenter de la Dirección de Informática de la Provincia a la empresa CEDI Consulting S.R.L., por un monto total de 1.831.745 dólares, equivalente a unos 2.513 millones de pesos.

La medida quedó formalizada a través del Decreto 2930, publicada en el Boletín Oficial. Según detalla la normativa, en la licitación se presentaron dos oferentes: Infocuyo S.A. y CEDI Consulting S.R.L.

Ambas propuestas fueron consideradas técnicamente admisibles por la Dirección de Informática, aunque tras la evaluación técnico-económica, la Comisión de Preadjudicación recomendó adjudicar el contrato a CEDI Consulting por resultar la oferta económicamente más conveniente y cumplir con los requerimientos establecidos en los pliegos.

En consecuencia, el decreto desestimó la oferta base y las alternativas presentadas por Infocuyo S.A., así como la oferta base de CEDI Consulting, y adjudicó la contratación a esta última empresa mediante su oferta alternativa 1.

Monto y alcance de la contratación

El Gobierno provincial autorizó una inversión de hasta 1.831.745 dólares, equivalente a aproximadamente 2.513 millones de pesos, calculados al tipo de cambio del Banco Nación vigente al 1 de septiembre de 2025. La contratación se estructura en dos renglones:

  • Renglón 1: suscripción por tres años de licencias de software integral de backup, equipamiento informático y un sistema de almacenamiento principal para resguardo de copias de seguridad, por un monto de 1.165.078,53 dólares.

  • Renglón 2: servicios de soporte, mantenimiento y garantía para software de nube privada (Canonical OpenStack y Ubuntu Pro), por 666.666,47 dólares, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

Plazos y esquema de pagos

El contrato establece un plazo de 36 meses para los ítems vinculados al software y equipamiento del Renglón 1, mientras que los servicios del Renglón 2 se extenderán hasta fines de 2026.

El pago se realizará en tres cuotas, distribuidas según el inicio de cada período de prestación de servicios.

Además, el decreto autoriza la imputación de gastos a ejercicios futuros, en el marco de lo previsto por la Ley Provincial 8706, y contempla la actualización de montos en función del tipo de cambio al momento de los pagos efectivos.

La contratación forma parte de las políticas de modernización y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del Estado provincial, orientadas a garantizar la seguridad y el resguardo de la información que administra el Gobierno de Mendoza.

