IOSFA: el Gobierno avanza con la restructuración de la obra social y prepara un salvataje financiero

El Gobierno de Javier Milei se prepara para anunciar en la próxima semana una profunda reestructuración del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad ( IOSFA ) , que atraviesa serias dificultades financieras producto de una deuda millonaria acumulada en los últimos años.

La iniciativa es impulsada por el recientemente asumido ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, quien definió la situación del IOSFA como una de las prioridades de su gestión.

Poco después de asumir, el funcionario ordenó una auditoría integral del organismo, una medida que ya estaba en evaluación durante la gestión de su antecesor, Luis Petri .

Con más de 600 mil afiliados , IOSFA es la tercera obra social más grande del Estado nacional. Sin embargo, arrastra un pasivo estimado en alrededor de 200 mil millones de pesos , lo que ha generado demoras y cancelaciones en tratamientos de alto costo y prestaciones médicas.

Ante este escenario, Presti mantuvo reuniones con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo , con el objetivo de consensuar una salida financiera e institucional.

Alejandra Monteoliva / Carlos Presti Los ministros de Seguridad y Defensa de la Nación, Alejandra Monteoliva y Carlos Presti.

Los cambios en la obra social

La propuesta en análisis contempla dividir el organismo en dos estructuras diferenciadas: una que estaría a cargo de la atención de la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), y otra destinada exclusivamente a las Fuerzas Armadas.

Aún resta definir qué ocurrirá con los afiliados de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina, que podrían quedar bajo la órbita de cualquiera de las dos nuevas obras sociales.

En el Ejecutivo consideran que esta separación permitiría ordenar el funcionamiento del sistema, ya que el sector que presta servicios a las fuerzas de seguridad es señalado como el más complejo desde el punto de vista financiero y administrativo.

Según lo previsto, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, asumiría la administración de los recursos correspondientes a los efectivos que dependen de su cartera.

En tanto, la obra social destinada a los militares podría transformarse en una entidad nueva e independiente, que estaría conducida por un oficial en actividad con antecedentes como director del Hospital Militar.

En paralelo, existe un acuerdo avanzado con el Ministerio de Economía para que el Palacio de Hacienda otorgue asistencia financiera al IOSFA y permita afrontar parte de la deuda acumulada, estimada en 200 mil millones de pesos.

En sí, Presti presentará este viernes la propuesta final al jefe de Gabinete, quien tendrá la decisión final sobre la implementación del plan.

En caso de ser aprobada, la reestructuración se formalizará mediante un decreto que firmará el presidente Javier Milei y que sería anunciado el próximo martes en conferencia de prensa.

El encuentro entre el ministro de Defensa y el jefe de Gabinete estaba previsto inicialmente para el martes pasado, pero debió ser postergado por cuestiones de agenda y los feriados por Navidad.