Victoria Villarruel pidió paz y unidad para los argentinos en su mensaje de Navidad

La vicepresidenta Victoria Villarruel compartió un mensaje por Navidad, con referencias religiosas y un llamado a la paz y unidad nacional, en un contexto de tensión con el Ejecutivo.

Con un mensaje navideño, Villarruel llamó a la unidad nacional y evocó el nacimiento de Jesucristo.

La vicepresidenta Victoria Villarruel difundió este miércoles un mensaje por Navidad, en el que deseó paz y unidad para todos los argentinos, con un marcado tono religioso y referencias al nacimiento de Jesucristo.

“Que en esta Nochebuena, donde nace Jesucristo, nuestros corazones se llenen de gozo y felicidad por el nacimiento del Rey de Reyes”, expresó Villarruel a través de sus redes sociales. En el mensaje, también recordó a la Sagrada Familia, a la que describió como “humilde y rodeada de animales, dando inicio a la cristiandad”.

La vicepresidenta sostuvo además que “la Navidad es el momento en que, solos o con nuestras familias, agradecemos, recordamos a los que no están y rezamos para recibir paz, fuerza y unidad”.

El mensaje se conoció en un contexto de tensión interna con el Gobierno nacional. Días antes, Villarruel había cuestionado públicamente la falta de fondos asignados al Senado, al advertir que la Cámara Alta comenzó diciembre “en rojo”, pese a una administración “austera”.

“No pasó nunca que haya un cero en uno de los incisos, máxime cuando Diputados sí lo tiene reconocido”, afirmó tras una actividad en el Congreso, en declaraciones que evidenciaron el malestar con el Poder Ejecutivo.

Además del reclamo presupuestario, Villarruel había enviado en los últimos días señales de cercanía hacia la Iglesia Católica, en un contexto de diferencias políticas con el Gobierno. Su mensaje navideño, cargado de referencias religiosas y apelaciones a la unidad, se inscribe en ese marco.

