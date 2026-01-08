Cómo impacta la caída de Maduro y el nuevo escenario venezolano en la energía argentina

La captura de Nicolás Maduro en el inicio de 2026 por parte de Estados Unidos ha provocado un sismo en los mercados financieros globales , afectando de manera directa a la industria energética argentina .

Trump aseguró que Estados Unidos podría controlar Venezuela y explotar su petróleo "durante años"

El anuncio del presidente Donald Trump sobre su intención de avanzar en la comercialización masiva del crudo de ese país generó una reacción negativa inmediata en Wall Street, donde las acciones de empresas argentinas como YPF, Vista, Pampa Energía y Transportadora de Gas del Sur (TGS) registraron caídas cercanas al 7% .

Esta inestabilidad inicial se fundamenta en el temor de los inversores ante una mayor presión a la baja en el precio internacional del petróleo y una intensificación de la competencia por el financiamiento global.

El sector energético argentino enfrenta ahora dos desafíos principales derivados de esta nueva geopolítica de recursos estratégicos. Por un lado, la política estadounidense denominada "Drill, baby, drill" busca inundar el mercado para reducir los precios , lo que introduce una variable de incertidumbre en la ecuación de rentabilidad de los proyectos locales.

Por otro lado, la necesidad de Venezuela de atraer una inversión mínima de 15.000 millones de dólares para reactivar su capacidad productiva podría desviar capitales que anteriormente se dirigían a Vaca Muerta.

Esta competencia es crítica, ya que la industria petrolera argentina se ha fijado la ambiciosa meta de alcanzar una producción de 1,5 millones de barriles diarios hacia el año 2030.

Petróleo / Barriles

En términos de valoración de mercado, el impacto ha sido cuantificable y severo en el corto plazo, ya que tan solo en una semana YPF perdió aproximadamente 800 millones de dólares de su valor de mercado, con sus acciones descendiendo de 36,10 a 33,86 dólares en Nueva York.

De manera similar, los papeles de Vista sufrieron un retroceso superior al 7%, mientras que Pampa Energía registró una baja del 5%. Este escenario se ve agravado por un contexto donde el precio del barril ha descendido desde los 110 dólares en 2022 hasta promediar los 60 dólares en la actualidad, lo que sumado a los elevados costos de financiamiento, amenaza con ralentizar el ritmo de las inversiones necesarias en el país.

A pesar de la volatilidad, existe una diferencia técnica relevante entre ambos productores que podría matizar el impacto a largo plazo, pues el petróleo de Vaca Muerta es mayoritariamente un crudo liviano conocido como Medanito, mientras que el venezolano es predominantemente pesado.

Las refinerías argentinas han realizado inversiones significativas para adaptar sus plantas al procesamiento del crudo liviano nacional, el cual ya representa más del 60% de la producción total del país.

No obstante, la posibilidad de que Venezuela triplique su producción actual en los próximos años, regresando plenamente al mercado bajo la órbita estratégica de Washington, redefine las cuotas de mercado regionales y globales.

Finalmente, mientras gigantes estadounidenses como Chevron y Exxon Mobil se posicionan para liderar la reconstrucción del sector en Venezuela, las operadoras argentinas deben navegar un entorno de precios más bajos y un acceso al capital más disputado.

La reactivación de la industria venezolana no solo incluiría crudo, sino también gas natural asociado y productos refinados, ampliando el alcance de la competencia en el tablero energético regional.