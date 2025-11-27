"Me peleé y lo apuñalé": la fuerte confesión de la chica de 16 años acusada de matar a su novio de 20

Trascendió que la adolescente habría llamado a la madre de la victima por teléfono para confesar el delito. La implicada aún sigue prófuga.

La joven acusada de matar a su novió confesó el delito a través de una llamada telefónica a la madre de la víctima.

Una joven de 16 años, identificada por sus iniciales M.N.N., es acusada de matar a su novio, Santiago Nahuel López Monte de 20 años, en la localidad de Lanús, provincia de Buenos Aires.

El crimen ocurrió durante la noche de este martes. Inicialmente, ella llamó al 911 afirmando que su novio estaba herido tras “querer saltar una reja”. Sin embargo, el chico fue hallado con dos puñaladas: una debajo de la tetilla izquierda y otra más abajo.

Confesó el delito por teléfono La joven llamó a la madre de la víctima para confesar el delito a través de una llamada telefónica. “Me peleé y lo apuñalé”, reveló la adolescente al comunicarse con Estela, la madre de Santiago.

El contenido de la llamada lo confirmó Macarena, hermana del joven asesinado, y agregó que su madre dijo: “Que le hiciste?”, pero no tuvo respuesta ya que la adolescente cortó inmediatamente.

Según información de Agencia Noticias Argentinas, la comunicación se produjo en la madrugada de este miércoles, en una vivienda ubicada en Lituania y Ceferino Namuncurá. Ahora, la implicada, es buscada intensamente en estas horas, en el marco de un operativo del que participan policías de Seguridad y de Investigaciones de la Policía Bonaerense.

La investigación está siendo dirigida por la Fiscalía 8 de Lanús, a cargo de Oscar Maidana, quien ha ordenado la autopsia correspondiente para determinar el móvil del crimen, que aún se desconoce. “Se busca paradero de N.N., asesina y prófuga. Mató a mi hermano hoy alrededor de las 12. Lo dejó tirado en la calle y se dio a la fuga. Se busca paradero,se ofrece recompensa”, escribió Franco, hermano de Santiago, en sus redes sociales.