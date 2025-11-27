Condenaron por abuso sexual a un ex jugador y profesor de tenis de San Martín

Un profesor de tenis fue condenado a 5 años de prisión por abuso sexual simple agravado, grooming y amenazas contra su hijastra. Charly O. conocido ex jugador de tenis y actual entrenador de ese deporte, aceptó su responsabilidad en un juicio abreviado.

La plataforma mendocina que revoluciona el tenis amateur en Argentina

Roger Federer sorprende al mundo con su posible regreso al Tenis: "Quizás algo suceda en 2026"

El acusado ya tenía una condena previa por violencia de género y prefirió reconocer su responsabilidad ante la jueza, antes que esperar el juicio y la sentencia.

El hombre admitió haber manoseado a la menor cuando la niña tenía 10 años y haber sostenido esos abusos durante varios meses y en diferentes sitios, además de obligarla a mandarle imágenes íntimas pro whatsApp.

El fiscal de Violencia de Género y Delitos Contra la Integridad Sexual, Federico Bergamín , fue el encargado de investigar esos hechos de abuso sexual simple agravado por la calidad de guarda, grooming y amenazas coactivas en un número indeterminado de hechos.

Charly O. fue un buen jugador de tenis y después, durante bastante tiempo, dio clases de tenis en el conocido club El Trébol, de la ciudad de San Martín.

Hace varios años, el instructor había decidido mudarse a Mendoza y allí también daba clases, especialmente en complejos privados.

“Fue buen tenista y muy buen profe”, recuerdan muchos, que también reconocieron haberse sorprendido por las denuncias en su contra y su detención.

El hombre afronta otra causa por abuso, tramitada en la Primera Circunscripción.

Allí se lo acusa de estupro, actualmente calificada como abuso sexual, agravado por la situación de guarda.

En ese expediente Charly O. está imputado por haber sometido a una de sus alumnas menores de edad a tocamientos y juegos sexuales. En esta causa el instructor afronta una acusación que se puede traducir en una pena que va de los 3 a los 10 años de prisión.