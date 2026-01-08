8 de enero de 2026 - 12:58

Qué dijo Jujuy Jiménez sobre la serie que protagoniza con Barbie Vélez: "Es un culebrón"

La modelo es una de las protagonistas de "Cómo deshacerse de una estrella de fútbol", una serie vertical de ReelShort.

Jujuy Jiménez habló de la serie que protagoniza con Lionel Ferro y Barbie Vélez.

La presencia de Jujuy Jiménez, Barbie Vélez y Lionel Ferro en un mismo proyecto no es casual. La industria audiovisual atraviesa un proceso de transformación acelerado, impulsado por los cambios en los hábitos de consumo y por la preferencia de las nuevas generaciones por contenidos breves, dinámicos y pensados para el celular

La jujeña, el influencer y la hija de Nazarena Vélez presentaron una serie vertical llamada Cómo deshacerse de una estrella de fútbol para la plataforma ReelShort Latinoamérica, y revolucionaron las redes sociales.

Jujuy Jiménez habló de la serie que protagoniza con Lionel Ferro y Barbie Vélez.

Qué dijo Jujuy Jiménez sobre la serie que protagoniza

Tras la repercusión, Sofía Jujuy Jiménez dialogó con Guido Záffora en El Observador 107.9 y explicó por qué actúan de manera exagerada como en las telenovelas de afuera.

Embed - Sofía "Jujuy" Jimenez: “Un estilo diferente a lo que estamos acostumbrados” | #Calabro1079

"Es de otra época, una onda a Soraya Montenegro. El director de casting es colombiano y pidió hacerlo como te lo estaban diciendo ellos", reveló. "Es un formato y un estilo realmente diferente a lo que estamos acostumbrados en Argentina. Es todo mucho más exagerado y sobreactuado", agregó.

"Es un formato que se ve verticalmente y los episodios duran dos minutos, entonces hay que enganchar a la gente. Todo es extremo, pero es una intención. Yo me inspiré en Soraya Montenegro y en las malas de Disney. Tiene un toque infantil, pero al mismo tiempo es un culebrón", agregó la modelo.

Jujuy Jiménez habló de la serie que protagoniza con Lionel Ferro y Barbie Vélez.

Jujuy Jiménez habló de la serie que protagoniza con Lionel Ferro y Barbie Vélez.

Los dos primeros episodios de la producción se estrenaron a principios de la semana, sin embargo, las publicaciones en Instagram se llenaron de comentarios rápidamente. Lionel Ferro y Barbie Vélez no tardaron en recibir comentarios positivos en este nuevo proyecto.

Sin embargo, los internautas estallaron contra Jiménez al ver la manera exagerada en la que actuaba en cada escena de la ficción. Incluso, fue Pepe Ochoa quién compartió un fragmento de la misma y escribió: "Na na na na na y na. Denle un oscar".

