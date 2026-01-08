Qué dijo Jujuy Jiménez sobre la serie que protagoniza con Barbie Vélez: "Es un culebrón"

La modelo es una de las protagonistas de "Cómo deshacerse de una estrella de fútbol", una serie vertical de ReelShort.

Jujuy Jiménez habló de la serie que protagoniza con Lionel Ferro y Barbie Vélez.

La presencia de Jujuy Jiménez, Barbie Vélez y Lionel Ferro en un mismo proyecto no es casual. La industria audiovisual atraviesa un proceso de transformación acelerado, impulsado por los cambios en los hábitos de consumo y por la preferencia de las nuevas generaciones por contenidos breves, dinámicos y pensados para el celular

La jujeña, el influencer y la hija de Nazarena Vélez presentaron una serie vertical llamada Cómo deshacerse de una estrella de fútbol para la plataforma ReelShort Latinoamérica, y revolucionaron las redes sociales.

Tras la repercusión, Sofía Jujuy Jiménez dialogó con Guido Záffora en El Observador 107.9 y explicó por qué actúan de manera exagerada como en las telenovelas de afuera.

Embed - Sofía "Jujuy" Jimenez: “Un estilo diferente a lo que estamos acostumbrados” | #Calabro1079 "Es de otra época, una onda a Soraya Montenegro. El director de casting es colombiano y pidió hacerlo como te lo estaban diciendo ellos", reveló. "Es un formato y un estilo realmente diferente a lo que estamos acostumbrados en Argentina. Es todo mucho más exagerado y sobreactuado", agregó.

"Es un formato que se ve verticalmente y los episodios duran dos minutos, entonces hay que enganchar a la gente. Todo es extremo, pero es una intención. Yo me inspiré en Soraya Montenegro y en las malas de Disney. Tiene un toque infantil, pero al mismo tiempo es un culebrón", agregó la modelo.