El actor de Hollywood Kiefer Sutherland fue detenido por agredir a un conductor luego de los Globos de Oro

En la madrugada del lunes, luego de la celebración de entrega de la 83ª edición de los Premios Globos de Oro 2026 , el actor de Hollywood Kiefer Sutherland fue arrestado en la esquina de la avenida Sunset Boulevard y Fairfax Avenue.

Según el vocero policial Kevin Terzes “La investigación determinó que el sospechoso, posteriormente identificado como Kiefer Sutherland , ingresó a un vehículo de viaje compartido, agredió físicamente al conductor y realizó amenazas criminales hacia esta persona"

A pesar del incidente, las autoridades confirmaron que la víctima no sufrió grandes lesiones que necesitaran de atención médica. Sin embargo, se informó que la investigación sigue en curso.

De acuerdo con los registros carcelarios de Los Ángeles, Sutherland, hijo del legendario Donald Sutherland, fue trasladado a la comisaría poco después de las 4:00 a.m. del lunes.

El actor, mundialmente reconocido por su papel de Jack Bauer en la serie 24 y por clásicos del cine como The Lost Boys, Stand By Me y Los tres mosqueteros, recuperó su libertad pocas horas después. Para esto, Sutherland debió abonar una fianza de 50.000 dólares, según confirmaron fuentes oficiales de la policía de Los Ángeles.

Hasta el momento, los representantes del actor no han emitido declaraciones oficiales respecto al incidente.

Esta no es la primera vez que Sutherland provoca un incidente y termina preso. En el 2007 enfrentó cargos por conducir ebrio, causa en la que se declaró no culpable. También fue condenado en 2004 por conducir ebrio y fue arrestado varias veces más por conducir bajo los efectos del alcohol.