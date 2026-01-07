El actor de Stranger Things que viene a Argentina tras romper un ranking mundial con su música

El actor Joe Keery, bajo su proyecto musical Djo, alcanzó el primer puesto con "End of Beginning", superando a Taylor Swift antes de su show en marzo.

El actor Joe Keery, mundialmente conocido por interpretar a Steve Harrington en la serie Stranger Things, ha logrado un hito histórico en la industria musical contemporánea. Bajo su proyecto solista Djo, su tema "End of Beginning" se posicionó como la más escuchada de Spotify a nivel global, un logro especial ante su inminente visita a la Argentina.

image Un éxito tras otro: de ser uno de los actores más queridos a romper rankings en Spotify El ascenso de Djo a la cima del ranking de Spotify no es un hecho menor, considerando la competencia actual en las plataformas de streaming. El tema "End of Beginning" logró desplazar a artistas de la talla de Taylor Swift y su canción "The Fate of Ophelia", que lideraba el ranking anteriormente. Además, el proyecto musical de Keery superó en reproducciones diarias a hits masivos como "Die with a Smile" de Lady Gaga y Bruno Mars, "Birds of a Feather" de Billie Eilish y producciones de la banda británica Coldplay.

Embed - Djo - End Of Beginning (Official Audio) Este fenómeno se consolidó tras el estreno del último episodio de la serie de los hermanos Duffer, momento en el que la canción superó la barrera de las 6.951 millones de reproducciones. Estar en el Top 50 Global de Spotify es el indicador de éxito más importante en la actualidad, ya que la plataforma utiliza una fórmula exclusiva que contabiliza las reproducciones de forma fidedigna para evitar la manipulación de datos. Para un artista que no proviene de la maquinaria tradicional del pop, alcanzar este nivel de exposición es un testimonio del poder del descubrimiento orgánico y el marketing digital efectivo.

La esperada llegada de Djo a los escenarios argentinos Para los fanáticos locales, la noticia del éxito mundial de Keery llega en el momento perfecto. El artista tiene confirmadas dos presentaciones clave en Buenos Aires durante el próximo mes de marzo. La cita principal será el 13 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, donde Djo formará parte del line-up del festival Lollapalooza Argentina.

Dada la magnitud de su éxito actual, se ha sumado una oportunidad más íntima para verlo: un side show el 11 de marzo en el Teatro Vorterix. Este tipo de eventos permite a los seguidores experimentar la propuesta estética y sonora de Keery, quien ha sabido separar su imagen actoral de su carrera musical con una identidad visual propia y una sofisticación sonora que re define el pop actual.