7 de enero de 2026 - 10:38

El actor de Stranger Things que viene a Argentina tras romper un ranking mundial con su música

El actor Joe Keery, bajo su proyecto musical Djo, alcanzó el primer puesto con "End of Beginning", superando a Taylor Swift antes de su show en marzo.

El actor Joe Keery, quien interpreta a Steve en Stranger Things, se presentará para tocar su éxito End of Beginning en Argentina.

El actor Joe Keery, quien interpreta a Steve en Stranger Things, se presentará para tocar su éxito "End of Beginning" en Argentina.

Foto:

Por Cristian Reta

El actor Joe Keery, mundialmente conocido por interpretar a Steve Harrington en la serie Stranger Things, ha logrado un hito histórico en la industria musical contemporánea. Bajo su proyecto solista Djo, su tema "End of Beginning" se posicionó como la más escuchada de Spotify a nivel global, un logro especial ante su inminente visita a la Argentina.

image

Un éxito tras otro: de ser uno de los actores más queridos a romper rankings en Spotify

El ascenso de Djo a la cima del ranking de Spotify no es un hecho menor, considerando la competencia actual en las plataformas de streaming. El tema "End of Beginning" logró desplazar a artistas de la talla de Taylor Swift y su canción "The Fate of Ophelia", que lideraba el ranking anteriormente. Además, el proyecto musical de Keery superó en reproducciones diarias a hits masivos como "Die with a Smile" de Lady Gaga y Bruno Mars, "Birds of a Feather" de Billie Eilish y producciones de la banda británica Coldplay.

Embed - Djo - End Of Beginning (Official Audio)

Este fenómeno se consolidó tras el estreno del último episodio de la serie de los hermanos Duffer, momento en el que la canción superó la barrera de las 6.951 millones de reproducciones. Estar en el Top 50 Global de Spotify es el indicador de éxito más importante en la actualidad, ya que la plataforma utiliza una fórmula exclusiva que contabiliza las reproducciones de forma fidedigna para evitar la manipulación de datos. Para un artista que no proviene de la maquinaria tradicional del pop, alcanzar este nivel de exposición es un testimonio del poder del descubrimiento orgánico y el marketing digital efectivo.

La esperada llegada de Djo a los escenarios argentinos

Para los fanáticos locales, la noticia del éxito mundial de Keery llega en el momento perfecto. El artista tiene confirmadas dos presentaciones clave en Buenos Aires durante el próximo mes de marzo. La cita principal será el 13 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, donde Djo formará parte del line-up del festival Lollapalooza Argentina.

image

La importancia de estas presentaciones radica en que Argentina podrá recibir a un artista en su pico máximo de popularidad global. En el ecosistema de Spotify, figurar en los charts no solo aumenta las regalías, sino que consolida a los músicos como figuras influyentes que dictan las tendencias culturales. Con "End of Beginning" sonando en cada rincón del planeta, el desembarco de Joe Keery promete ser uno de los eventos culturales del año en el país.

