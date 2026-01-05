5 de enero de 2026 - 11:46

Murió un actor de "El Lobo de Wall Street": padecía una extraña enfermedad

El hombre, de 46 años, era conocido en el circuito de Broadway por obras como "Wicked", "La Bella y la bestia" y "La Sirenita".

Un actor de El Lobo de Wall Street falleció de una extraña enfermedad.&nbsp;

Un actor de "El Lobo de Wall Street" falleció de una extraña enfermedad. 

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Uno de los actores de la película "El Lobo de Wall Street" (2013) falleció, a los 46 años, tras atravesar una dura batalla contra una extraña enfermedad. Aunque lejos de los grandes protagónicos, dejó huella en Broadway, la televisión y una de las películas más emblemáticas de Martin Scorsese.

Leé además

tan bionica vuelve al teatro griego frank romero day: cuando sera el show

Tan Biónica vuelve al Teatro Griego Frank Romero Day: cuándo será el show

Por Rocío Sileci
Paul Thomas Anderson, director de One Battle After Another

La mejor película del 2025, según los críticos de cine

Por Cristian Reta

Se trata de Bret Hanna-Shuford. La noticia fue confirmada por su esposo, Stephen Hanna-Shuford, a través de un emotivo comunicado difundido en redes sociales.

Con gran pesar les compartimos que esta mañana temprano nos despedimos del hombre, esposo y papá más maravilloso del universo. Bret dejó este mundo en paz, con amor y rodeado de su familia”, expresó. Y cerró: “Nuestros corazones están rotos, pero seguiremos viviendo de una forma que lo haga sentirse orgulloso”.

El actor Bret Hanna-Shuford, falleció a los 46 años.
El actor Bret Hanna-Shuford, falleció a los 46 años.

El actor Bret Hanna-Shuford, falleció a los 46 años.

Aunque su nombre no era masivo, su rostro resultaba familiar para el público.

La extraña enfermedad que padecía Bret Hanna-Shuford

El actor se encontraba en Orlando y recibía un tratamiento médico cuando falleció. En 2024 le habían diagnosticado linfoma de células T, un tipo de cáncer poco común. En una publicación realizada meses atrás, había contado el difícil proceso hasta llegar al diagnóstico correcto y anticipado que el tratamiento sería largo y complejo.

Debido a los altos costos médicos y la imposibilidad de seguir trabajando, amigos y colegas impulsaron una campaña solidaria para ayudar a su familia. Figuras destacadas de Broadway y del mundo Disney se sumaron con aportes y mensajes de apoyo.

La vida del actor Bret Hanna-Shuford

Nacido en Beaumont, Texas, se graduó en Teatro en el Wagner College en 2001 y construyó una extensa trayectoria en Broadway. Fue parte de producciones como "La Bella y la Bestia", "Wicked", "La Sirenita", "Chitty Chitty Bang Bang", "Amazing Grace" y "Paramour", además de trabajar en distintos escenarios de Estados Unidos y en espectáculos de Disney Cruise Line.

Bret Hanna-Shuford junto a su esposo e hijo.
Bret Hanna-Shuford junto a su esposo e hijo.

Bret Hanna-Shuford junto a su esposo e hijo.

Hanna-Shuford conoció a su esposo en 2007 y se casaron cuatro años después en Connecticut. En 2022 fueron padres de Maverick, su hijo de tres años. Juntos crearon la cuenta de Instagram Broadway Husbands, donde compartían con humor y ternura su vida como pareja y familia homoparental, una comunidad que llegó a reunir cerca de 260 mil seguidores en todo el mundo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Lizy Tagliani compartió una tierna producción de fotos hecha por su hijo en Mendoza.

Lizy Tagliani compartió una sesión de fotos hecha por su hijo Tati en Mendoza

Por Redacción Espectáculos
Martín Demichelis.

Exponen mensajes atribuidos a Martín Demichelis con una modelo

Por Redacción Espectáculos
Este Thriller detalla a la perfección el caso real en el que se inspiró Netflix.

El thriller policial basado en un caso real que está arrasando en Netflix

Por Alejo Zanabria
El accidente que le provocó daño cerebral crónico a la actriz Evangeline Lilly

Quién es Evangeline Lilly, la actriz de Marvel y Lost que lucha contra un daño cerebral irreversible

Por Cristian Reta