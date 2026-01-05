Murió un actor de "El Lobo de Wall Street": padecía una extraña enfermedad

Uno de los actores de la película "El Lobo de Wall Street" (2013) falleció, a los 46 años, tras atravesar una dura batalla contra una extraña enfermedad . Aunque lejos de los grandes protagónicos, dejó huella en Broadway, la televisión y una de las películas más emblemáticas de Martin Scorsese .

Se trata de Bret Hanna-Shuford. La noticia fue confirmada por su esposo, Stephen Hanna-Shuford, a través de un emotivo comunicado difundido en redes sociales.

“ Con gran pesar les compartimos que esta mañana temprano nos despedimos del hombre, esposo y papá más maravilloso del universo . Bret dejó este mundo en paz, con amor y rodeado de su familia”, expresó. Y cerró: “Nuestros corazones están rotos, pero seguiremos viviendo de una forma que lo haga sentirse orgulloso ”.

Aunque su nombre no era masivo, su rostro resultaba familiar para el público.

A lo largo de su carrera, Bret Hanna-Shuford participó en series como "La ley y el orden", "Only Murders in the Building" y "Una batalla ejemplar" . En cine, integró el elenco de "El Lobo de Wall Street", el film dirigido por Scorsese y protagonizado por Leonardo DiCaprio que se convirtió en un clásico del cine contemporáneo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bret & Stephen | Broadway Dads (@broadwayhusbands)

La extraña enfermedad que padecía Bret Hanna-Shuford

El actor se encontraba en Orlando y recibía un tratamiento médico cuando falleció. En 2024 le habían diagnosticado linfoma de células T, un tipo de cáncer poco común. En una publicación realizada meses atrás, había contado el difícil proceso hasta llegar al diagnóstico correcto y anticipado que el tratamiento sería largo y complejo.

Debido a los altos costos médicos y la imposibilidad de seguir trabajando, amigos y colegas impulsaron una campaña solidaria para ayudar a su familia. Figuras destacadas de Broadway y del mundo Disney se sumaron con aportes y mensajes de apoyo.

La vida del actor Bret Hanna-Shuford

Nacido en Beaumont, Texas, se graduó en Teatro en el Wagner College en 2001 y construyó una extensa trayectoria en Broadway. Fue parte de producciones como "La Bella y la Bestia", "Wicked", "La Sirenita", "Chitty Chitty Bang Bang", "Amazing Grace" y "Paramour", además de trabajar en distintos escenarios de Estados Unidos y en espectáculos de Disney Cruise Line.

Bret Hanna-Shuford junto a su esposo e hijo. Bret Hanna-Shuford junto a su esposo e hijo. gentileza

Hanna-Shuford conoció a su esposo en 2007 y se casaron cuatro años después en Connecticut. En 2022 fueron padres de Maverick, su hijo de tres años. Juntos crearon la cuenta de Instagram Broadway Husbands, donde compartían con humor y ternura su vida como pareja y familia homoparental, una comunidad que llegó a reunir cerca de 260 mil seguidores en todo el mundo.