La película de Netflix con un galán de "Élite" que combina drama y suspenso y emula al "Lobo de Wall Street"

Uno de los rostros más reconocidos de la serie " Élite " vuelve a la plataforma de streaming que lo hizo famoso con una película española que ya se posiciona entre lo más visto en Netflix . La producción, que combina drama y suspenso, sigue a un ambicioso joven que se convertirá en un ladrón de guante blanco en una versión hispana de “El Lobo de Wall Street”.

El film cuenta con la dirección de Daniel Calparsoro y está basada en un caso real de un joven estafador que cometió un robo por miles de euros en 2008. Aarón Piper, reconocido por su papel en "Élite" , interpreta al protagonista y también narra la historia. Lo acompaña María Pedraza, famosa por “La casa de papel”, quien será su interés amoroso.

Iván (Aarón Piper) Un joven trabajador se ve atrapado en un mundo de secretos y decisiones peligrosas cuando acepta un trabajo que lo pone en contacto con el dinero ilícito. Tras emplear su astucia para unirse a un esquema de lavado de dinero, un modesto valet parking descubre un mundo que se mueve a toda velocidad.

La trama se complica con la aparición de Leticia (María Pedraza), quien interpreta a la hija del jefe, encarnado por Luis Tosar. Entre ambos surge una relación prohibida que añade tensión emocional y giros inesperados al relato.

"El correo" está basada en casos reales de corrupción

El director, Calparsoro, aclaró que el filme usa nombres ficticios y pero está basado en material de archivo para inspirarse en sucesos reales que involucraron a figuras importantes y casos de corrupción o blanqueo de dinero. Uno de ellos es Hervé Falciani un personaje verdadero que filtró información de cuentas bancarias de HSBC en Suiza, exponiendo evasión fiscal y blanqueo de dinero.

El 22 de diciembre de 2008, Falciani, ciudadano franco-italiano, accedió de manera ilegal a los registros de clientes de un banco suizo y huyó con su esposa e hija a Niza, Francia, para escapar de las leyes de secreto bancario suizas. Una vez en Francia, se puso en contacto con la Dirección Nacional de Investigaciones Fiscales, revelando información que inicialmente pensaba comercializar.

Años más tarde, en 2015, la filtración se hizo pública y la Cámara Federal de Suiza lo condenó en rebeldía a cinco años de prisión por espionaje. Al vivir en Francia, Falciani no pudo ser extraditado inmediatamente. Sin embargo, en 2017 Suiza emitió una orden de detención y el 4 de abril de 2018 fue arrestado en España, justo antes de participar en un acto, luego de que la policía lo buscara desde el 19 de marzo.