1 de septiembre de 2025 - 13:15

La película de Netflix con un galán de "Élite" que combina drama y suspenso y emula al "Lobo de Wall Street"

El filme, una especie de "Lobo de Wall Street" hispano, está entre lo más visto de la plataforma y se inspira en una historia real.

La película de Netflix que tiene a un protagonista de Elite y a una actriz de La Casa de Papel.&nbsp;

La película de Netflix que tiene a un protagonista de Elite y a una actriz de La Casa de Papel. 

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Uno de los rostros más reconocidos de la serie "Élite" vuelve a la plataforma de streaming que lo hizo famoso con una película española que ya se posiciona entre lo más visto en Netflix. La producción, que combina drama y suspenso, sigue a un ambicioso joven que se convertirá en un ladrón de guante blanco en una versión hispana de “El Lobo de Wall Street”.

Leé además

Netflix presentó La leyenda de los ladrones de oro.

Basado en una leyenda, llegó a Netflix un espectacular drama tailandés sobre la Segunda Guerra Mundial

Por Redacción Espectáculos
Una película de terror, de la saga de El Conjuro, llegó a Netflix. 

La película de terror religioso que se sumó a Netflix y ya está entre lo más visto: dura 90 minutos

Por Redacción Espectáculos

El film cuenta con la dirección de Daniel Calparsoro y está basada en un caso real de un joven estafador que cometió un robo por miles de euros en 2008. Aarón Piper, reconocido por su papel en "Élite", interpreta al protagonista y también narra la historia. Lo acompaña María Pedraza, famosa por “La casa de papel”, quien será su interés amoroso.

Aarón Piper en Elite.
Aarón Piper en Elite.

Aarón Piper en Elite.

Sinopsis de “El Correo”

Iván (Aarón Piper) Un joven trabajador se ve atrapado en un mundo de secretos y decisiones peligrosas cuando acepta un trabajo que lo pone en contacto con el dinero ilícito. Tras emplear su astucia para unirse a un esquema de lavado de dinero, un modesto valet parking descubre un mundo que se mueve a toda velocidad.

Embed - EL CORREO - Tráiler Oficial (Universal Studios) HD

La trama se complica con la aparición de Leticia (María Pedraza), quien interpreta a la hija del jefe, encarnado por Luis Tosar. Entre ambos surge una relación prohibida que añade tensión emocional y giros inesperados al relato.

Entre apuestas arriesgadas, traiciones inesperadas y relaciones prohibidas, deberá navegar entre la ambición y la moral, mientras cada movimiento puede cambiar su vida para siempre.

"El correo" está basada en casos reales de corrupción

El director, Calparsoro, aclaró que el filme usa nombres ficticios y pero está basado en material de archivo para inspirarse en sucesos reales que involucraron a figuras importantes y casos de corrupción o blanqueo de dinero. Uno de ellos es Hervé Falciani un personaje verdadero que filtró información de cuentas bancarias de HSBC en Suiza, exponiendo evasión fiscal y blanqueo de dinero.

El 22 de diciembre de 2008, Falciani, ciudadano franco-italiano, accedió de manera ilegal a los registros de clientes de un banco suizo y huyó con su esposa e hija a Niza, Francia, para escapar de las leyes de secreto bancario suizas. Una vez en Francia, se puso en contacto con la Dirección Nacional de Investigaciones Fiscales, revelando información que inicialmente pensaba comercializar.

5UDSL6CYZRBTHPVV7SKEFYQ45U

Años más tarde, en 2015, la filtración se hizo pública y la Cámara Federal de Suiza lo condenó en rebeldía a cinco años de prisión por espionaje. Al vivir en Francia, Falciani no pudo ser extraditado inmediatamente. Sin embargo, en 2017 Suiza emitió una orden de detención y el 4 de abril de 2018 fue arrestado en España, justo antes de participar en un acto, luego de que la policía lo buscara desde el 19 de marzo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Estos son los estrenos imperdibles que Netflix tiene para septiembre.

Septiembre llega recargado: 9 películas que llegan a Netflix y no te vas a querer perder

Por Agustín Zamora
Moria Casán confirmó el elenco de su serie.

Estas son las 3 inesperadas actrices que harán de Moria Casán en su serie de Netflix

Por Redacción Espectáculos
Caerás, el éxito erótico de Netflix

La película alemana que cautiva al público de Netflix por sus escenas eróticas

Por Redacción Espectáculos
Un clásico del cine con Susan Sarandon es furor en Netflix.

Un clásico del cine de más de 20 años que revivió en el top de Netflix

Por Redacción Espectáculos