Quiénes son los miembros de la realeza invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su unión el pasado 26 de agosto de 2025 , acompañando la noticia con un guiño de humor. “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, escribió la artista en sus redes, haciendo alusión a la combinación improbable pero encantadora entre ambos.

Se agranda la familia de Marina e Iliana Calabró: quién está embarazada

Así es la casa de Damián Betular: un refugio minimalista con una colección asombrosa

Aunque ambos decidieron disfrutar del compromiso sin apuros , las especulaciones en torno a la lista de invitados crecen día a día. Y entre los nombres más sorprendentes que circulan, destacan dos que trascienden fronteras: la princesa Kate Middleton y el príncipe William.

Según fuentes cercanas al entorno de Swift , la cantante mantiene desde hace más de una década una relación cordial y de admiración mutua con la realeza británica .

Taylor Swift podría tener en su boda a integrantes de la realeza británica.

Todo comenzó en 2013, cuando Taylor compartió escenario con el príncipe William en una gala benéfica en el Palacio de Kensington . Desde entonces, el vínculo se habría mantenido a través de mensajes privados y encuentros ocasionales durante eventos internacionales.

En los últimos meses, la intérprete de Lover dejó entrever señales sutiles de esa conexión, como un guiño en redes durante el cumpleaños de Kate y el envío de flores tras su regreso a la vida pública . Esto ha sido suficiente para que los fanáticos —y la prensa británica— especulen con fuerza sobre una posible invitación al enlace.

Taylor Swift podría tener en su boda a integrantes de la realeza británica.

Aunque aún no existe un aviso de fecha, la sola posibilidad de ver a la realeza británica asistiendo a un casamiento en suelo estadounidense ha encendido la expectativa global.

Taylor Swift Taylor Swift podría tener en su boda a integrantes de la realeza británica. web

El romance entre Taylor y Travis comenzó en julio de 2023, en plena gira Eras Tour. Kelce, entonces admirador confeso, intentó entregarle una pulsera de la amistad con su número de teléfono tras un show… aunque sin éxito inicial.

Aunque por ahora la presencia de la realeza británica sigue siendo un rumor, su posible asistencia añade un matiz cinematográfico al evento, incluso dejando en segundo plano al resto de los invitados.