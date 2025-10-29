29 de octubre de 2025 - 13:29

Quiénes son los miembros de la realeza invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Desde que Taylor Swift y Travis Kelce confirmaron su compromiso, todos quieren estar presentes en el gran día.

Taylor Swift podría tener en su boda a integrantes de la realeza británica.

Taylor Swift podría tener en su boda a integrantes de la realeza británica.

Taylor Swift podr&iacute;a tener en su boda a integrantes de la realeza brit&aacute;nica.

Taylor Swift podría tener en su boda a integrantes de la realeza británica.

Integrantes de la realeza británica podrían asistir a la boda

Según fuentes cercanas al entorno de Swift, la cantante mantiene desde hace más de una década una relación cordial y de admiración mutua con la realeza británica.

Todo comenzó en 2013, cuando Taylor compartió escenario con el príncipe William en una gala benéfica en el Palacio de Kensington. Desde entonces, el vínculo se habría mantenido a través de mensajes privados y encuentros ocasionales durante eventos internacionales.

Taylor Swift podría tener en su boda a integrantes de la realeza británica.

Taylor Swift podría tener en su boda a integrantes de la realeza británica.

En los últimos meses, la intérprete de Lover dejó entrever señales sutiles de esa conexión, como un guiño en redes durante el cumpleaños de Kate y el envío de flores tras su regreso a la vida pública. Esto ha sido suficiente para que los fanáticos —y la prensa británica— especulen con fuerza sobre una posible invitación al enlace.

Aunque aún no existe un aviso de fecha, la sola posibilidad de ver a la realeza británica asistiendo a un casamiento en suelo estadounidense ha encendido la expectativa global.

Taylor Swift podría tener en su boda a integrantes de la realeza británica.

Taylor Swift podría tener en su boda a integrantes de la realeza británica.

El romance entre Taylor y Travis comenzó en julio de 2023, en plena gira Eras Tour. Kelce, entonces admirador confeso, intentó entregarle una pulsera de la amistad con su número de teléfono tras un show… aunque sin éxito inicial.

Aunque por ahora la presencia de la realeza británica sigue siendo un rumor, su posible asistencia añade un matiz cinematográfico al evento, incluso dejando en segundo plano al resto de los invitados.

