Las fotos de la lujosa boda de Selena Gomez y Benny Blanco con invitados de lujo

La cantante Selena Gomez y el productor musical Benny Blanco se casaron este sábado en una ceremonia privada en Montecito, California. Después de 3 años de noviazgo, los artistas dieron el “Sí, quiero” en una boda con 170 invitados y pocos detalles revelados al público.
El casamiento se realizó en una finca aislada, rodeada de vegetación, bajo estrictas medidas de seguridad para garantizar la privacidad de los recién casados. El menú incluyó platos tex-mex, el tradicional pan challah y postres especiales, como las galletas preparadas por la abuela de Gomez.
Entre los invitados fueron Taylor Swift; Steve Martin y Martin Short, del elenco de la serie "Only Murders in the Building"; Paris Hilton; Ed Sheeran; y Ashley Park, entre otros.
La boda de Selena Gomez y Benny Blanco.
La boda de Selena Gomez y Benny Blanco.
gentileza
La pareja decidió renunciar al primer baile tradicional, reemplazándolo por un momento especial en el que Selena bailó con su abuelo materno, cumpliendo un deseo personal de la artista.
Doble vestido y esmoquin
Selena Gomez lució un elegante vestido blanco de cuello halter con detalles florales y drapeado, mientras que Benny Blanco eligió un esmoquin con moño a medida, ambos trajes de Ralph Lauren.
La boda fue anunciada oficialmente por la cantante a través de su cuenta de Instagram, donde compartió fotos del evento con la fecha “9.27.25”, acumulando más de un millón de “me gusta” en veinte minutos.
Selena tuvo un segundo vestido de novia, el cual fue revelado a través de la cuenta de Benny. También de Ralph Lauren, era un diseño con falda de encaje transparente, largo velo blanco y corte bob elegante, acompañado de tacones blancos de tiras y punta abierta.
La historia de amor y vínculo musical de Selena y Benny
La boda de Selena Gomez y Benny Blanco.
La boda de Selena Gomez y Benny Blanco.
gentileza
Blanco, de 37 años, y Gomez, de 33, se conocieron hace una década y colaboraron en la canción de 2019 “I Can’t Get Enough” junto a J Balvin y Tainy. Él es reconocido por su trabajo en éxitos como “Teenage Dream” de Katy Perry, “Circus” de Britney Spears y “Moves Like Jagger” de Maroon 5.
Selena alcanzó la fama desde su infancia en “Barney & Friends” y más tarde con “Los hechiceros de Waverly Place”, además de recibir nominaciones por su reciente actuación en "Only Murders in the Building".