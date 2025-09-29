29 de septiembre de 2025 - 13:26

Las fotos de la lujosa boda de Selena Gomez y Benny Blanco con invitados de lujo

Taylor Swift, Paris Hilton y Ed Sheeran estuvieron entre los 170 asistentes al casamiento de la exestrella de Disney.

La boda de Selena Gomez y Benny Blanco.

La boda de Selena Gomez y Benny Blanco.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El casamiento se realizó en una finca aislada, rodeada de vegetación, bajo estrictas medidas de seguridad para garantizar la privacidad de los recién casados. El menú incluyó platos tex-mex, el tradicional pan challah y postres especiales, como las galletas preparadas por la abuela de Gomez.

La boda de Selena Gomez y Benny Blanco.
La boda de Selena Gomez y Benny Blanco.

La boda de Selena Gomez y Benny Blanco.

La pareja decidió renunciar al primer baile tradicional, reemplazándolo por un momento especial en el que Selena bailó con su abuelo materno, cumpliendo un deseo personal de la artista.

Doble vestido y esmoquin

Selena Gomez lució un elegante vestido blanco de cuello halter con detalles florales y drapeado, mientras que Benny Blanco eligió un esmoquin con moño a medida, ambos trajes de Ralph Lauren.

La boda fue anunciada oficialmente por la cantante a través de su cuenta de Instagram, donde compartió fotos del evento con la fecha “9.27.25”, acumulando más de un millón de “me gusta” en veinte minutos.

Selena tuvo un segundo vestido de novia, el cual fue revelado a través de la cuenta de Benny. También de Ralph Lauren, era un diseño con falda de encaje transparente, largo velo blanco y corte bob elegante, acompañado de tacones blancos de tiras y punta abierta.

La historia de amor y vínculo musical de Selena y Benny

La boda de Selena Gomez y Benny Blanco.
La boda de Selena Gomez y Benny Blanco.

La boda de Selena Gomez y Benny Blanco.

Blanco, de 37 años, y Gomez, de 33, se conocieron hace una década y colaboraron en la canción de 2019 “I Can’t Get Enough” junto a J Balvin y Tainy. Él es reconocido por su trabajo en éxitos como “Teenage Dream” de Katy Perry, “Circus” de Britney Spears y “Moves Like Jagger” de Maroon 5.

Selena alcanzó la fama desde su infancia en “Barney & Friends” y más tarde con “Los hechiceros de Waverly Place”, además de recibir nominaciones por su reciente actuación en "Only Murders in the Building".

