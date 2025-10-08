8 de octubre de 2025 - 07:56

Taylor Swift y las referencias a Travis Kelce en el nuevo video "The Fate of Ophelia"

Algunas son especulaciones de los fanáticos; otras son referencias directas al jugador de fútbol americano, que hasta aparece en una toma.

Taylor Swift y las muestras de amor a su prometio en el nuevo videoclip.

La cantante Taylor Swift dejó varias pistas sobre su prometido, Travis Kelce, en el video de su reciente sencillo “The Fate of Ophelia”. Incluso, el jugador de fútbol americano se asoma en una toma.

Embed - Taylor Swift - The Fate of Ophelia (Official Music Video)

El guiño más evidente aparece cuando la cantante, sonriente, atrapa y lanza un balón de fútbol americano mientras recorre un pasillo, cantando: “Jura lealtad a tus manos, tu equipo, tus vibras”, en clara referencia al ala cerrada de los Kansas City Chiefs.

Fragmento de el nuevo videoclip de Taylor Swift con una pelota de fútbol americano.
Pero esta no es la única alusión al jugador de 36 años: la puerta de un camerino con el número “87” recuerda su camiseta.

La aparición de Travis Kelce en "The Fate of Ophelia"

Además, en los primeros 40 segundos del videoclip, Taylor aparece en un vestidor junto a sus bailarinas del Eras Tour, luciendo un corte de cabello rubio estilo bob. En el espejo de la escena se observa una fotografía de Travis Kelce, donde se lo ve más joven, con barba y una línea marcada en el cabello.

Los seguidores identificaron que la imagen proviene de una entrevista de 2016, cuando Kelce participó en un juego donde eligió "besar" a Taylor, “matar” a Ariana Grande y “casarse” con Katy Perry. En aquel momento, ambos aún no tenían vínculo sentimental.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TSwiftEdits_13/status/1974983364420800671&partner=&hide_thread=false

Aunque no está vinculado a Kalce, en una toma se ve el pan de masa madre. El favorito de Taylor y los fans, por supuesto, que lo notaron. El clip hace alusión a las personas, situaciones y comida que hace feliz a la cantante.

Otro guiño se encuentra en la letra: “Te escuché llamando / Por el megáfono / Quieres verme a solas”, que parece aludir a un intento fallido de Kelce por darle a Swift una pulsera con su número durante el "Eras Tour", como él mismo confesó en julio de 2023 en su pódcast New Heights.

