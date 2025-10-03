Críticos liquidan el nuevo álbum de Taylor Swift: "Estrella agotada"

Salió este viernes el nuevo álbum de Taylor Swift , “The Life of a Showgirl”, y las críticas fueron mixtas . Especialistas remarcan su habilidad para explorar géneros nuevos y renovar sus canciones de amor, ahora dedicadas a su prometido Travis Kelce , otros cuestionan su agotamiento y decisiones trilladas para una super estrella que ya lo conquistó a todo, y a casi todos.

A diez meses de finalizar “The Eras Tour”, el show en el que estuvo dos años girando el mundo, todos pensaban que se iba a tomar un descanso. Pero con "The Tortured Poets Department” el año pasado, la artista debía un disco que representara su nueva era y así fue que llegó “The Life of a Showgirl”, que grabó mientras estaba de gira con los productores suecos Max Martin y Shellback, con quienes hizo el éxito de "Reputation" (2017).

“Con su duodécimo álbum de estudio, la artista asciende a un nuevo nivel de superestrella — y acierta en todos los objetivos ”, destacó la revista de música Rolling Stone. Mientras que desde Independent resaltaron que “en este álbum, su respuesta parece ser lanzarse tan a lo inesperado como desee ”.

En lo sonoro, los especialistas coincidieron que es uno de los trabajos más experimentales de Swift . Salta entre el pop-rock, una fusión de sus discos anteriores Folklore y Reputation en algunos temas, con ritmos entrecortados, órganos Hammond distorsionados y notas de piano en cascada, e incluso el funk estilo Jackson 5.

Para no perder su estilo de “Reputation”, Swift dedica algunos temas a tirar palitos a quienes la criticaron en los últimos casi diez años. “Actually Romantic” destruye a una rival pop sin nombrarla, con pistas suficientes para intuir que responde a “Sympathy Is a Knife” de Charli XCX. “Cancelled!” retoma las controversias de 2015 y 2016 con Kim Kardashian y Kanye West, y “Father Figure” apunta a su exjefe de sello Scott Borchetta, todo en un tono de “ya les gané”.

Embed - Taylor Swift - CANCELLED! (Visualizer)

La única invitada del álbum fue Sabrina Carpenter, quien la acompañó como telonera en “The Eras Tour”. Digno a su estilo la cantante aporta simpatía country en el tema que da título al disco, alternando entre disfrutar y lamentar cómo el foco mediático exige versiones endurecidas del “yo”.

Lo que no gustó del nuevo álbum de Taylor Swift

Sin embargo, las críticas negativas y mixtas no tardaron en llegar. The Guardian tituló con “un brillo apagado de una estrella que suena exhausta” y le dio su peor calificación hasta el momento, dos estrellas.

Sobre las melodías en la que apunta a quienes la criticaron expusieron: “Recorren un terreno demasiado trillado, o porque destrozar a una rival cuando sos la estrella pop más exitosa del planeta es, por definición, pegar hacia abajo, incluso si te llamó ‘Barbie aburrida’ a tus espaldas”.

Los Angeles Times remarcó que se siente como un repliegue respecto al desangramiento vívido en su disco anterior.Y apuntó a que tal vez Swift sabe que “The Life of a Showgirl" no es tan contundente como podría haber sido. “Veremos si resulta tan preciso como necesitaba ser”, rematan.

Además, los entendidos reclaman la explicitud que muestra en sus canciones vinculadas a su futuro marido y su “varita mágica”, en especial en "Wood", un tema que sorprendió incluso a sus seguidores más fieles por las metáforas subidas de tono con las que describe a Travis Kelce.

Embed - Taylor Swift - Wood (Visualizer)

Para la crítica, resulta un contraste llamativo: la artista que alguna vez se destacó por su lirismo agudo y romántico ahora apuesta a imágenes más literales, arriesgando parte de la fineza narrativa que la caracterizó en discos anteriores.