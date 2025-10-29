Se agranda la familia de Marina e Iliana Calabró: quién está embarazada

Las hijas del fallecido humorista Juan Carlos Calabró esperan con ansias la llegada del nuevo integrante a la familia.

La familia Calabró vive un momento de gran alegría: Iliana Calabró será abuela primeriza tras confirmarse que su hijo mayor, Nicolás Rossi, que tuvo en su matrimonio con Fabián Rossi, espera su primer hijo. La noticia fue anunciada públicamente el martes 28 de octubre por el periodista Fede Flowers.

Según se anunció, allegados a la hija de Juan Carlos Calabró señalaron que se encuentra “feliz y emocionada” ante esta nueva etapa. La noticia fue inicialmente adelantada por Flowers el pasado 3 de octubre, aunque se mantuvo en reserva hasta que la familia consideró oportuno compartirla públicamente.

Iliana Calabró Iliana Calabró será abuela por primera vez. web La prudencia en la comunicación se habría debido a que el embarazo fue considerado de riesgo en sus primeras etapas, por lo que se optó por resguardar la información hasta que la situación se estabilizara. El mediático explicó que, tras conversar con Iliana en ese momento, ella le pidió no difundir la noticia por la delicadeza del caso, y solo ahora pudo confirmarla.

Nicolás Rossi, hijo mayor de Iliana Calabró y Fabián Rossi, reside en Brasil desde 2020. La decisión de mudarse al país vecino estuvo motivada por razones laborales y familiares. Nicolás, quien se dedica al turismo, se trasladó junto a Bárbara, su esposa, de nacionalidad brasileña, en un contexto marcado por la pandemia y las dificultades para establecerse profesionalmente en Argentina.

La relación de Iliana Calabró y sus hijos La relación de Iliana Calabró con sus hijos, Nicolás (32) y Stéfano (26), siempre fue bastante cercana y afectuosa, a pesar de la distancia. Cabe recordar que la actriz suele compartir en redes sociales mensajes y fotos junto a ellos.