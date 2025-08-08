Iliana Calabró hundió a su hermana Marina en medio del conflicto con Vero Lozano: "Estaba tan ... "

Tras explotar la polémica entre Marina Calabró y Verónica Lozano, Iliana habló del trabajo que viene haciendo su hermana.

Iliana Calabró habló de las peleas que protagoniza su hermana y se desligó.

De manera inesperada, estalló una polémica entre Marina Calabró y Vero Lozano por la cancelación de Graciela Alfano como invitada en Cortá por Lozano. En ese contexto, Iliana Calabró salió a dar su punto de vista en una nota con Puro Show y hundió a su hermana.

Fiel a su estilo conciliador, la actriz y humorista intentó mantenerse al margen, pero no dejó de lanzar frases que reflejan su postura frente al escándalo. Recordemos que tiempo atrás estuvo peleada con su familiar.

Iliana Calabró Iliana Calabró habló de las peleas que protagoniza su hermana y se desligó. Web "Estamos todos bien, Marina está trabajando a full. Yo amo a Vero Lozano, no estoy ni enterada de lo que pasó, no es para hacerme la estúpida", aseguró Iliana, dejando en claro su aprecio por ambas mujeres. Sin embargo, reconoció que no le gusta el camino que tomó su hermana en este conflicto: "Estaba tan divina cuando se llevaba bien con todos, ¿por qué se pelea? No me gusta que se pelee con nadie".

Embed Iliana Calabró opinó en #PuroShow sobre el conflicto entre su hermana, Marina Calabró y Vero Lozano: “estaba divina, a mí no me gusta que se pelee”. #lovieneltrece pic.twitter.com/VJiArkI0SJ — eltrece (@eltreceoficial) August 7, 2025 Con sinceridad brutal, Iliana definió a Marina como una "peleadora" aunque, según ella, no por mala intención sino por su costumbre de tomar partido: "Siempre se pelea con alguien, se junta con una para estar en contra de la otra. Aunque no es peleadora... creo que tiene que ver con dar su opinión acerca de algo, que no es contra del otro, sino tomar partido por alguna de las partes".

Las declaraciones de Iliana Calabró Consultada sobre si habló con su hermana, Iliana Calabró fue tajante: "A ella no le digo nada, no me voy a meter con mi hermana, a ver si se la agarra conmigo". También defendió a Graciela Alfano, quién se encuentra en el centro del conflicto: "A Graciela también la quiero. Ellas son culo y calzón con Alfano, las vi tomando el té".