Iliana Calabró hundió a su hermana Marina en medio del conflicto con Vero Lozano: "Estaba tan ... "

Tras explotar la polémica entre Marina Calabró y Verónica Lozano, Iliana habló del trabajo que viene haciendo su hermana.

Iliana Calabró habló de las peleas que protagoniza su hermana y se desligó.

Iliana Calabró habló de las peleas que protagoniza su hermana y se desligó.

"Estamos todos bien, Marina está trabajando a full. Yo amo a Vero Lozano, no estoy ni enterada de lo que pasó, no es para hacerme la estúpida", aseguró Iliana, dejando en claro su aprecio por ambas mujeres. Sin embargo, reconoció que no le gusta el camino que tomó su hermana en este conflicto: "Estaba tan divina cuando se llevaba bien con todos, ¿por qué se pelea? No me gusta que se pelee con nadie".

Con sinceridad brutal, Iliana definió a Marina como una "peleadora" aunque, según ella, no por mala intención sino por su costumbre de tomar partido: "Siempre se pelea con alguien, se junta con una para estar en contra de la otra. Aunque no es peleadora... creo que tiene que ver con dar su opinión acerca de algo, que no es contra del otro, sino tomar partido por alguna de las partes".

Consultada sobre si habló con su hermana, Iliana Calabró fue tajante: "A ella no le digo nada, no me voy a meter con mi hermana, a ver si se la agarra conmigo". También defendió a Graciela Alfano, quién se encuentra en el centro del conflicto: "A Graciela también la quiero. Ellas son culo y calzón con Alfano, las vi tomando el té".

El cruce entre Marina Calabró y Verónica Lozano se desató tras la sorpresiva cancelación de la participación de Graciela Alfano en Cortá por Lozano, el programa de las tardes en Telefe. Según Marina, la diva ya tenía su lugar confirmado para el regreso de Vero al programa tras sus vacaciones, pero fue "borrada" a último momento.

La periodista fue quien difundió la información en Lape Club Social Informativo, asegurando que "la invitaron, se la confirmaron y después la borraron". Por su parte, criticó el accionar de la conductora y generó polémica. De esa manera, surgió una inesperada y sorpresiva pelea entre la periodista y la conductora, Vero Lozano con la Grace en el medio de la polémica.

