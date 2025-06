Iliana Calabró, furiosa luego de que la acusaron de haber tenido una vida excéntrica con Fabián Rossi

En diálogo con Puro Show, Iliana no ocultó su fastidio frente a los rumores que insisten en salpicar su nombre: “ Me tienen harta, ustedes saben mi vida. ¿Díganme qué excentricidad tengo en mi vida? No tengo 10 autos y un country”. La actriz remarcó que todo lo que posee fue fruto de su trabajo y del respaldo familiar que, como muchas familias argentinas, necesitó en momentos clave.

“ Lo único que tengo me lo gané trabajando o me lo dio mi papá , porque como toda familia argentina, necesitamos un empujoncito”, dijo en referencia a su padre, el querido humorista Juan Carlos Calabró . La actriz hizo hincapié en que siempre vivió de su profesión y que jamás participó ni estuvo al tanto de ninguna maniobra ilegal de su expareja.

Con la firmeza que la caracteriza, cerró: “No voy a dejar que la gente me ensucie, no quiero saber más nada de nada”. Iliana busca dejar atrás la sombra de un pasado que no le pertenece y concentrarse en lo que viene, apostando al trabajo y al respeto por su trayectoria.