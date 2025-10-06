Tras meses separados, joven argentino volvió de España y se reencontró con su abuela: "Dios me permitió verte"

Tanto la distancia como el tiempo son dos estados que pueden profundizar la tristeza, especialmente cuando se encargan de alejar personas que se aman. Sin embargo, lo que está claro es que jamás serán capaces de borrar fuertes lazos familiares. En esta ocasión, una historia que se robó miles de lágrimas.

Salvaje agresión: un guardia de seguridad estranguló a un joven y rompió el vidrio de un auto con su cabeza

Un escalador de 23 años murió al caer de una de las paredes más peligrosas mientras transmitía en vivo

Gianluca Pugliese, un joven argentino que se había mudado hace unos meses a España en busca de nuevas oportunidades debido a la situación del país, vivió un momento cargado de emoción al regresar a su hogar, el lugar que lo vio nacer. Allí, se reencontró nuevamente con su madre y su abuela .

Sin embargo, el video adquirió mayor impacto cuando se comprobó que es el mismo joven que se volvió viral hace un tiempo tras despedirse de su abuela para viajar al país europeo. En ese video, el joven había alcanzado casi los 200 millones de reproducciones, siendo furor en TikTok .

La escena quedó registrada en un video que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Más de 1.6 millones de personas vieron el video, y a más de uno se le habrán puesto llorosos los ojos. La publicación consiguió 232 mil “me gusta” y miles de comentarios, con usuarios expresando su emoción.

Tras meses de separación, la familia de Gianluca se fundió en abrazos llenos de lágrimas y risas. Su abuela, conmovida hasta las lágrimas, expresó: "Qué suerte que Dios me permitió verte" , mientras el joven compartía su felicidad en TikTok. “El Reencuentro más esperado, las extrañé mucho”, escribió.

El reencuentro de Gianluca con sus seres queridos se hizo especialmente emotivo debido a la preocupación por la salud y la edad de su abuela, quien temía no volver a verlo. “Extrañándote. Pidiéndole a Dios que no me haga morir sin verte”, confesó la mujer mientras sostenía a su nieto.

Entre las reacciones con más likes estuvieron mensajes como: “No puedo dejar de llorar”, “Que sea la última vez que te vas y me dejás la abuelita linda y la mamá sola” y “Me lloré la vida en la despedida y ahora en el reencuentro”.

“Este es el chico que se iba a España y la abuela le decía que no se fuera. El le prometió en ese entonces que volvía y lo cumplió. Voy a llorar”, explicó otra seguidora.