Tras meses separados, joven argentino volvió de España y se reencontró con su abuela: "Dios me permitió verte"

Hace unos meses, Gianluca decidió emigrar hacia España en busca de nuevas oportunidades. Su video de despedida con su abuela casi alcanza los 200 millones de reproducciones en TikTok. Ahora, su regreso cautivó a todos.

Gianluca regresó de España y se reencontró nuevamente con su abuela.

@gianlucapugliesee
Tanto la distancia como el tiempo son dos estados que pueden profundizar la tristeza, especialmente cuando se encargan de alejar personas que se aman. Sin embargo, lo que está claro es que jamás serán capaces de borrar fuertes lazos familiares. En esta ocasión, una historia que se robó miles de lágrimas.

Gianluca Pugliese, un joven argentino que se había mudado hace unos meses a España en busca de nuevas oportunidades debido a la situación del país, vivió un momento cargado de emoción al regresar a su hogar, el lugar que lo vio nacer. Allí, se reencontró nuevamente con su madre y su abuela.

Así se despedía Gianluca de su abuela

Sin embargo, el video adquirió mayor impacto cuando se comprobó que es el mismo joven que se volvió viral hace un tiempo tras despedirse de su abuela para viajar al país europeo. En ese video, el joven había alcanzado casi los 200 millones de reproducciones, siendo furor en TikTok.

@gianlucapugliesee Lo grabé solo para tenerlo de recuerdo. No pensaba subirlo, pero creo que muestra exactamente cómo me siento hoy: con miedo, tristeza, felicidad, ansiedad, con incertidumbre de qué será de mi futuro. Pero también sabiendo que crecer significa salir de la zona de confort. Lo único que espero es poder volver a darte un beso y un abrazo. #abuela #españa #argentina #viaje #viajes sonido original - Gianluca

El video de su regreso: “Que suerte verte de nuevo”

La escena quedó registrada en un video que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Más de 1.6 millones de personas vieron el video, y a más de uno se le habrán puesto llorosos los ojos. La publicación consiguió 232 mil “me gusta” y miles de comentarios, con usuarios expresando su emoción.

Tras meses de separación, la familia de Gianluca se fundió en abrazos llenos de lágrimas y risas. Su abuela, conmovida hasta las lágrimas, expresó: "Qué suerte que Dios me permitió verte", mientras el joven compartía su felicidad en TikTok. “El Reencuentro más esperado, las extrañé mucho”, escribió.

El reencuentro de Gianluca con sus seres queridos se hizo especialmente emotivo debido a la preocupación por la salud y la edad de su abuela, quien temía no volver a verlo. “Extrañándote. Pidiéndole a Dios que no me haga morir sin verte”, confesó la mujer mientras sostenía a su nieto.

Entre las reacciones con más likes estuvieron mensajes como: “No puedo dejar de llorar”, “Que sea la última vez que te vas y me dejás la abuelita linda y la mamá sola” y “Me lloré la vida en la despedida y ahora en el reencuentro”.

“Este es el chico que se iba a España y la abuela le decía que no se fuera. El le prometió en ese entonces que volvía y lo cumplió. Voy a llorar”, explicó otra seguidora.

