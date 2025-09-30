Salvaje agresión: un guardia de seguridad estranguló a un joven y rompió el vidrio de un auto con su cabeza

El violento episodio en Baltimore, EE.UU., se viralizó en redes y generó repudio público. Las autoridades investigan la actuación del guardia de seguridad.

Un guardia de seguridad de un bar discutió con un joven y lo estranguló.

Un episodio de extrema violencia ocurrió el pasado sábado en Baltimore, EE.UU., cuando un guardia de seguridad de un bar discutió con un joven, lo estranguló y luego utilizó su cabeza para romper el vidrio de un auto estacionado. La impactante secuencia fue registrada por un testigo y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando indignación y llamados a que se tomen medidas legales contra el agresor.

Según reconstruyeron medios locales, la víctima es un estudiante de la Universidad Loyola, quien por motivos que aún se investigan, mantuvo un altercado con el hombre encargado de controlar el ingreso a la discoteca Cross Street Public House. Lo que comenzó como una discusión derivó en una agresión física de extrema gravedad: el guardia aplicó una maniobra de estrangulamiento al joven mientras testigos intentaban intervenir.

Embed Loyola student gets ROCKED by a bouncer in Fed Hill and smashes a car window pic.twitter.com/oIL3VPuFQe — Barstool Loyola (@BarstoolLoyola) September 28, 2025 En el video compartido en redes, se puede escuchar a la persona que graba decir: “Se está poniendo muy rojo. Lo va a mandar a dormir”, mientras otros transeúntes le imploraban al guardia que soltara al joven gritando: “¡Suéltalo!”. A pesar de los reclamos, el agresor continuó con su accionar y, tras mantener la presión sobre el cuello de la víctima durante aproximadamente 30 segundos, golpeó su cabeza contra el vidrio de un auto estacionado, haciéndolo estallar. Las imágenes culminan con el estudiante siendo sujetado contra la parte trasera del vehículo dañado.

La discoteca Cross Street Public House reaccionó rápidamente tras la viralización del video. En un comunicado, la empresa aclaró que el individuo involucrado no forma parte de su nómina y que ya no volverán a trabajar con la compañía de seguridad que lo había contratado ese fin de semana. “Sus acciones no reflejan nuestros valores, y dicha persona fue expulsada y se le prohibió el ingreso de inmediato. Amamos a nuestros clientes y a nuestra comunidad, y continuaremos haciendo todo lo posible por brindar la experiencia segura y divertida que esperan y conocen dentro de nuestro local”, afirmaron.

COMUNICADO DE LA EMPRESA El comunicado de la discoteca Cross Street Public House de Baltimore tras la agresión que se viralizó en redes sociales. Cross Street Public House El hecho también generó pronunciamientos políticos. El concejal de Baltimore, Isaac “Yitzy” Schleifer, publicó en la plataforma X un mensaje exigiendo que el agresor “rinda cuentas” ante la Justicia norteamericana, enfatizando la gravedad del ataque contra un joven inocente.