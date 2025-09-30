30 de septiembre de 2025 - 23:15

Salvaje agresión: un guardia de seguridad estranguló a un joven y rompió el vidrio de un auto con su cabeza

El violento episodio en Baltimore, EE.UU., se viralizó en redes y generó repudio público. Las autoridades investigan la actuación del guardia de seguridad.

Un guardia de seguridad de un bar discutió con un joven y lo estranguló.&nbsp;

Un guardia de seguridad de un bar discutió con un joven y lo estranguló. 

Foto:

Captura video
Por Redacción Mundo

Un episodio de extrema violencia ocurrió el pasado sábado en Baltimore, EE.UU., cuando un guardia de seguridad de un bar discutió con un joven, lo estranguló y luego utilizó su cabeza para romper el vidrio de un auto estacionado. La impactante secuencia fue registrada por un testigo y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando indignación y llamados a que se tomen medidas legales contra el agresor.

Leé además

Libro Guinness de los Récords: nuevos e insólitos logros.

El Libro Guinness sorprendió con nuevo récords: orejas gigantes, auto plátano y hazañas insólitas

Por Redacción Mundo
Donald Trump

Donald Trump afirma que no recibirá el Nobel de la Paz y advirtió que será "un gran insulto"

Por Redacción Mundo
Embed

En el video compartido en redes, se puede escuchar a la persona que graba decir: “Se está poniendo muy rojo. Lo va a mandar a dormir”, mientras otros transeúntes le imploraban al guardia que soltara al joven gritando: “¡Suéltalo!”. A pesar de los reclamos, el agresor continuó con su accionar y, tras mantener la presión sobre el cuello de la víctima durante aproximadamente 30 segundos, golpeó su cabeza contra el vidrio de un auto estacionado, haciéndolo estallar. Las imágenes culminan con el estudiante siendo sujetado contra la parte trasera del vehículo dañado.

La discoteca Cross Street Public House reaccionó rápidamente tras la viralización del video. En un comunicado, la empresa aclaró que el individuo involucrado no forma parte de su nómina y que ya no volverán a trabajar con la compañía de seguridad que lo había contratado ese fin de semana. “Sus acciones no reflejan nuestros valores, y dicha persona fue expulsada y se le prohibió el ingreso de inmediato. Amamos a nuestros clientes y a nuestra comunidad, y continuaremos haciendo todo lo posible por brindar la experiencia segura y divertida que esperan y conocen dentro de nuestro local”, afirmaron.

COMUNICADO DE LA EMPRESA
El comunicado de la discoteca Cross Street Public House de Baltimore tras la agresión que se viralizó en redes sociales.

El comunicado de la discoteca Cross Street Public House de Baltimore tras la agresión que se viralizó en redes sociales.

El hecho también generó pronunciamientos políticos. El concejal de Baltimore, Isaac “Yitzy” Schleifer, publicó en la plataforma X un mensaje exigiendo que el agresor “rinda cuentas” ante la Justicia norteamericana, enfatizando la gravedad del ataque contra un joven inocente.

Por su parte, la Policía de Baltimore (BPD) aseguró estar al tanto del incidente, aunque destacó que hasta el momento no han recibido denuncias formales por el hecho.

En un comunicado oficial, el departamento indicó: “El Departamento de Policía de Baltimore tiene conocimiento del video que muestra una agresión ocurrida en el bloque de unidades de E. Cross St. Hasta el momento, no se han recibido denuncias ni llamadas a la policía por este incidente. Los detectives están investigando activamente. Si tiene información, comuníquese”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El momento en que Santiago Corbalán Olivera agrede con un codazo al jugador de Tercer Tiempo durante el partido en Villa Devoto.

Codazo y pisotón: la violenta reacción de un jugador de básquet amateur que generó repudio

Por Redacción Deportes
Donald Trump 

Donald Trump confirmó que Israel aceptó su plan de paz y exige a Hamás una respuesta "positiva"

Por Redacción Mundo
Tiroteo en Michigan: Quién es Thomas Jacob Sanford, el veterano señalado como autor del ataque a una iglesia.

Quién era Thomas Jacob Sanford, el autor del tiroteo en una iglesia mormona de Michigan

Por Redacción Mundo
Tiroteo e incendio en una iglesia mormona de Estados Unidos.

Tiroteo e incendio en una iglesia mormona de Estados Unidos: heridos y un muerto

Por Redacción