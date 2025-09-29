El Libro Guinness sorprendió con nuevo récords: orejas gigantes, auto plátano y hazañas insólitas

Los logros ingresaron en uno de los libros más vendidos que recopila los récords más destacados del mundo. Extraños, peculiares e inesperados son las nuevas marcas.

El famoso Libro Guinness de los Récords volvió a sorprender en las redes sociales con las nuevas marcas más insólitas y llamativas de este año. Desde simples animales que parecen normales a primera vista hasta inventos extravagantes, cada inesperado logro encontró su lugar en la nueva edición.

Nuevos e insólitos récords en el Libro Guinness Entre los protagonistas se encuentra Derrick, un burro que a simple vista no llama la atención, pero que se consagró como “el más alto del mundo”. Sin embargo, no es el único que consiguió un récord dentro del mismo santuario, ya que otro ejemplar se ganó su reconocimiento por tener las orejas más largas.

Los récords también llegaron a otras especies: en esta ocasión, un chancho llamado Norbert consiguió recorrer diez metros sobre una patineta a la mayor velocidad registrada hasta ahora. El video muestra cómo el cerdo sube en la patineta justo en una pendiente y avanza encima de ella.

Embed - Un burro gigante y un cerdito en patines... estos son los Récord Guinness 2026 En el plano deportivo, como suele ocurrir en su mayoría, una pequeña llamada Kainli sorprendió al repetir un movimiento en la barra de gimnasia durante 30 segundos más veces que nadie, llevándose así su propio logro dentro del libro de récords más famoso del mundo.

Y como no todo se trata de esfuerzo físico, la creatividad también tiene su lugar. Steve construyó el auto con forma de plátano más largo del planeta, un invento tan curioso como llamativo. De esta forma, ingresó a la obra de referencia anual que recopila los récords más destacados en el mundo.