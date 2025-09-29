Quién era Thomas Jacob Sanford, el autor del tiroteo en una iglesia mormona de Michigan

El domingo por la mañana, un tiroteo sacudió al municipio de Grand Blanc, Michigan, cuando un hombre armado abrió fuego contra feligreses de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días . El ataque dejó un saldo de cuatro personas muertas y ocho heridos , además de la muerte del agresor en un intercambio de disparos con la policía.

Según la investigación preliminar, Sanford chocó con su camioneta contra la iglesia a las 10.25 de la mañana, tras lo cual abrió fuego contra las personas presentes. Además, antes de ser abatido, incendió la iglesia . Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre el motivo del ataque .

El FBI lidera la investigación sobre el tiroteo " como un acto de violencia selectiva ".

El veterano de Irak chocó contra la iglesia y comenzó a disparar.

Tiroteo en Michigan: Quién es Thomas Jacob Sanford, el veterano señalado como autor del ataque a una iglesia

El sospechoso fue identificado como Thomas Jacob Sanford , de 40 años, residente de Burton, Michigan, y veterano de la guerra de Irak .

De acuerdo con registros militares citados por CNN, Sanford sirvió en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos entre 2004 y 2008, alcanzando el rango de sargento y recibiendo varias medallas durante su servicio. En 2007 fue desplegado a Irak bajo la Operación Libertad Iraquí , tras una estadía previa en Japón.

Embed UPDATE: The suspect is a 40-year-old male from Burton Michigan who rammed his truck into the Church of Latter-day Saints in Grand Blanc then shot multiple people. He then set church on fire. Police shot him dead and Police believe victims are still inside the burnt church. pic.twitter.com/iIsNIem2tO — Algovich (@Algovich_) September 28, 2025 UPDATE: The suspect is a 40-year-old male from Burton Michigan who rammed his truck into the Church of Latter-day Saints in Grand Blanc then shot multiple people. He then set church on fire. Police shot him dead and Police believe victims are still inside the burnt church. pic.twitter.com/iIsNIem2tO — Algovich (@Algovich_) September 28, 2025

Graduado en 2004 del Goodrich High School, Sanford fue reconocido años más tarde por su labor militar junto a otros compañeros. En 2007, en un medio local destacó su paso por las fuerzas armadas y su preparación para la misión en Medio Oriente.

Una vida marcada por la enfermedad de su hijo

Sanford estaba casado y tenía al menos un hijo pequeño, diagnosticado al nacer con un raro trastorno genético llamado hiperinsulinismo congénito, que requirió múltiples cirugías y una larga internación hospitalaria.

En 2015, la familia recurrió a una campaña en GoFundMe para costear los tratamientos médicos. Sanford, que trabajaba como conductor de camiones para Coca-Cola, llegó a pedir licencia laboral para acompañar a su hijo en ese proceso.

"Nunca des por sentado tener hijos sanos. Estamos orgullosos de nuestro hijo. Pasé cuatro años en el Cuerpo de Marines y estuve en Irak y esto sigue siendo lo más duro que enfrenté", declaró Sanford en aquel entonces a la prensa local.

En redes sociales, Sanford aparecía como un apasionado por la vida al aire libre y la caza, compartiendo fotos posando con ciervos y otras presas.

Trump habló sobre el tiroteo

El presidente Donald Trump aseguró estar siguiendo la situación y condenó el ataque: "Esto parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos en los Estados Unidos de América. La Administración Trump mantendrá informada a la opinión pública, como siempre hacemos. Mientras tanto, recen por las víctimas y sus familias. ¡Esta epidemia de violencia en nuestro país debe terminar de inmendiato!", dijo.