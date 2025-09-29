29 de septiembre de 2025 - 12:15

Quién era Thomas Jacob Sanford, el autor del tiroteo en una iglesia mormona de Michigan

El sospechoso fue identificado como un exmarine de 40 años con pasado militar en Irak. Mató a cuatro personas, hirió al menos a ocho y murió en un enfrentamiento con la Policía.

Tiroteo en Michigan: Quién es Thomas Jacob Sanford, el veterano señalado como autor del ataque a una iglesia.

Tiroteo en Michigan: Quién es Thomas Jacob Sanford, el veterano señalado como autor del ataque a una iglesia.

Foto:

Por Redacción Mundo

Leé además

Estados Unidos le sacó la visa a Gustavo Petro por pedirle a soldados a desobedecer órdenes de Trump.

Estados Unidos le sacó la visa a Gustavo Petro por pedirle a soldados "desobedecer órdenes" de Trump

Por Redacción Mundo
Tiroteo e incendio en una iglesia mormona de Estados Unidos.

Tiroteo e incendio en una iglesia mormona de Estados Unidos: heridos y un muerto

Por Redacción

Según la investigación preliminar, Sanford chocó con su camioneta contra la iglesia a las 10.25 de la mañana, tras lo cual abrió fuego contra las personas presentes. Además, antes de ser abatido, incendió la iglesia. Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre el motivo del ataque.

Tiroteo en Michigan: Quién es Thomas Jacob Sanford, el veterano señalado como autor del ataque a una iglesia
El veterano de Irak chocó contra la iglesia y comenzó a disparar.

El veterano de Irak chocó contra la iglesia y comenzó a disparar.

El FBI lidera la investigación sobre el tiroteo "como un acto de violencia selectiva".

Quién era Thomas Jacob Sanford

El sospechoso fue identificado como Thomas Jacob Sanford, de 40 años, residente de Burton, Michigan, y veterano de la guerra de Irak.

De acuerdo con registros militares citados por CNN, Sanford sirvió en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos entre 2004 y 2008, alcanzando el rango de sargento y recibiendo varias medallas durante su servicio. En 2007 fue desplegado a Irak bajo la Operación Libertad Iraquí, tras una estadía previa en Japón.

Embed

Graduado en 2004 del Goodrich High School, Sanford fue reconocido años más tarde por su labor militar junto a otros compañeros. En 2007, en un medio local destacó su paso por las fuerzas armadas y su preparación para la misión en Medio Oriente.

Una vida marcada por la enfermedad de su hijo

Sanford estaba casado y tenía al menos un hijo pequeño, diagnosticado al nacer con un raro trastorno genético llamado hiperinsulinismo congénito, que requirió múltiples cirugías y una larga internación hospitalaria.

Michigan

En 2015, la familia recurrió a una campaña en GoFundMe para costear los tratamientos médicos. Sanford, que trabajaba como conductor de camiones para Coca-Cola, llegó a pedir licencia laboral para acompañar a su hijo en ese proceso.

"Nunca des por sentado tener hijos sanos. Estamos orgullosos de nuestro hijo. Pasé cuatro años en el Cuerpo de Marines y estuve en Irak y esto sigue siendo lo más duro que enfrenté", declaró Sanford en aquel entonces a la prensa local.

En redes sociales, Sanford aparecía como un apasionado por la vida al aire libre y la caza, compartiendo fotos posando con ciervos y otras presas.

Tiroteo en Michigan: Quién es Thomas Jacob Sanford, el veterano señalado como autor del ataque a una iglesia
Sanford era un aficionado en la caza de animales.

Sanford era un aficionado en la caza de animales.

Trump habló sobre el tiroteo

El presidente Donald Trump aseguró estar siguiendo la situación y condenó el ataque: "Esto parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos en los Estados Unidos de América. La Administración Trump mantendrá informada a la opinión pública, como siempre hacemos. Mientras tanto, recen por las víctimas y sus familias. ¡Esta epidemia de violencia en nuestro país debe terminar de inmendiato!", dijo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los dos sujetos fueron derivados  al Hospital Central. Archivo.

Fuego cruzado: un hombre fue asesinado de un balazo y el otro resultó herido en Godoy Cruz

Por Redacción Policiales
Le disparó a sus dos hijos y se dio a la fuga: uno murió y otro lucha por su vida

Le disparó a sus dos hijos y se dio a la fuga: uno murió y otro lucha por su vida

Por Redacción Mundo
Sufrió una grave lesión cervical tras un bostezo, la dejó parcialmente paralizada y con secuelas crónicas.

Bostezó tan fuerte que se rompió el cuello: "Una descarga eléctrica recorrió mi cuerpo"

Por Redacción Mundo
El cráneo hallado por científicos en China genera cambios en la teoría de la evolución ya que significaría el adelanto de la cronología de la evolución humana en hasta 400.000 años.

Un cráneo hallado en China desafía las teorías sobre la historia de la humanidad

Por Redacción Mundo