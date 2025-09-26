Un cráneo hallado en China desafía las teorías sobre la historia de la humanidad

En China un cráneo fue hallado en la década del 90, data de entre 940.000 y más de un millón de años de antigüedad, y fue sometido a una reconstrucción digital. Luego de tres décadas desde su descubrimiento en la provincia de Hubei, científicos afirman que este proceso aporta pistas que podría cambiar la teoría de la evolución .

El proceso de restructuración fue largo, pero se logró gracias a las modernizaciones en las técnicas de escaneo y reconstrucción digital. Estas herramientas permitieron a los investigadores restituir su aspecto original, a pesar de que la forma del cráneo estaba muy aplastada y su interpretación era casi imposible.

Tras el exitoso proceso, los investigadores realizaron una comparativa de este fósil, conocido como Yunxian 2, con cientos de otros fósiles humanos. Los resultados sugieren que la separación entre el Homo sapiens y otros linajes humanos pudo haber ocurrido mucho antes de lo que se creía , y que Asia habría jugado un papel clave en la evolución, más allá de África.

Los estudios dieron una conclusión inesperada ya que el fósil no encaja con el Homo erectus , como se pensaba, sino con una rama asiática distinta que incluye a los denisovanos y al llamado Homo longi u “Hombre dragón”.

Las características físicas del fósil eran: su cráneo bajo y alargado, frente hundida, pómulos prominentes, nariz grande y un volumen cerebral amplio para la época. Los expertos destacan que combina rasgos primitivos con otros más modernos, lo que lo diferencia de los neandertales y del erectus.

Cráneo El fósil combina rasgos primitivos y modernos, sugiriendo un linaje asiático distinto al Homo erectus.

De acuerdo con este análisis, la rama a la que pertenecía Yunxian 2 se habría separado de la que dio origen a los sapiens hace más de un millón de años.

Qué significa este descubrimiento

Este hallazgo implica una nueva teoría, ya que adelantaría entre 300.000 y 400.000 años la cronología propuesta por algunos estudios genéticos. El descubrimiento es especialmente relevante para entender la llamada “confusión en el medio”, un periodo de la evolución humana del que existen fósiles difíciles de clasificar.

La "confusión del medio" es una característica de la evolución humana, donde la complejidad de los fósiles y la coexistencia de distintas especies de homínidos dificultan la creación de un modelo evolutivo lineal. El nuevo cráneo chino es un ejemplo clave de cómo los nuevos hallazgos pueden desafiar y redefinir nuestra comprensión de este intrincado pasado.

El especialista británico Chris Stringer, del Museo de Historia Natural de Londres, considera que Yunxian 2 puede ofrecer una ventana única a esos procesos evolutivos poco claros. Sin embargo, otros científicos advierten que estas conclusiones deben tomarse con cautela, ya que todavía falta contar con pruebas genéticas directas.

Entre los puntos centrales que plantea este descubrimiento figuran: la posibilidad de que el origen del Homo sapiens se remonte a más de un millón de años; que la divergencia entre sapiens, neandertales y denisovanos se haya producido mucho antes de lo estimado, y que Asia haya tenido un rol mucho más central en la evolución humana, con varios linajes conviviendo y cruzándose entre sí.

Si bien el cráneo Yunxian 2 no resuelve todas las incógnitas, amplía los límites de lo que se sabía. Obliga a repensar cómo, cuándo y dónde evolucionaron las distintas ramas del género Homo, y refuerza la idea de que la historia de nuestra especie es más antigua y ramificada de lo que se creía hasta ahora.