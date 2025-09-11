Las 3 teorías conspirativas del 11-S: de un misil a demoliciones controladas

Este jueves se cumplen 24 años de aquel 11 de septiembre de 2001 (11-S), cuando cambió la perspectiva sobre el mundo. La seguridad, la paranoia terrorista y el repliegue en los modelos políticos y económicos marcaron los años siguientes hasta la fecha. Sólo el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York dejó 2.753 personas fallecidas y una destrucción pocas veces vista en la historia de la humanidad, pero aún algunos sostienen teorías conspirativas tanto sobre este ataque como los otros de la misma fecha.

A pesar de que los gobiernos y las reconstrucciones han tirado abajo una y otra vez ciertas suposiciones, los conspiranoicos afirman que hay inconsistencias en los relatos divulgados y hasta un conocimiento avanzado previo por parte de EE.UU., con muchos más involucrados que los miembros de Al Qaeda y su líder Osama Bin Laden (fallecido en 2011).

Muchos de los escépticos del ataque terrorista sospechan de la rapidez con la que los edificios de World Trade Center se derrumbaron, teniendo en cuenta que solamente en algunos pisos se vio fuego.

Para los defensores de esta idea, el gobierno de Estados Unidos planificó una demolición controlada de las torres . Argumentan en base al veloz colapso de los edificios (unos diez segundos), los incendios de corta duración (el de la segunda torre duró 56 minutos y el de la primera, 102) y los sonidos de explosiones que se registraron antes del colapso.

Pero hay una respuesta oficial a estas dudas: el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos (NIST, en inglés) concluyó que los aviones dañaron las columnas de soporte de los edificios y causaron que se desprendieran los aislamientos encargados de evitar la propagación del fuego.

Pero, ¿y las explosiones? La cantidad de combustible regada por varios pisos generó el fuego y las temperaturas de hasta 1.000 grados centígrados ocasionaron el resto de los problemas.

Además, las demoliciones controladas siempre se llevan a cabo de abajo a arriba desde la base, pero el colapso de las Torres Gemelas comenzó desde los pisos superiores.

2. “Un misil se estrelló en el Pentágono y no el tercer avión”

El Pentágono, tras los ataques del 11-S -

Los defensores dicen que no hay suficientes pruebas de que una aeronave (el vuelo 77) se haya estrellado en la sede del Departamento de Defensa aquel 11 de septiembre. Incluso, que los daños producidos en la pared son bastante mínimos como para corresponder a un Boeing 757 comercial. La opción sostenida es que fue un misil, pero otros suponen que el piloto del avión era del mismo Pentágono y no perteneciente a Al Qaeda.

Nuevamente, los restos y la caja negra hallados desmienten esa presunción.

El avión fue tomado por cinco terroristas en el aeropuerto internacional Washington-Dulles, luego de ingresar con armas blancas camufladas. Hubo dos llamadas de pasajeros a tierra desde el interior del avión, pero de nada sirvió.

A las 9.37, el vuelo 77, con 58 personas a bordo, incluyendo a los cinco secuestradores y los seis miembros de la tripulación, realizó un descenso en espiral a una altitud de 600 metros, cortó varias luminarias en la calle, el ala derecha golpeó un generador eléctrico portátil y golpeó al Pentágono. Tardó ocho décimas de segundo para penetrar completamente 94 metros en los tres anillos más externos y consiguió desencadenar una bola de fuego que alcanzó los 61 metros por encima del edificio.

Shankville, Pensilvania, donde se estrelló el vuelo 93 de United Airlines - AP

A esta conspiración se puede sumar que el cuarto avión (vuelo 93) fue derribado por un misil y que se desintegró en el aire tras un ataque de EE.UU. En realidad, el lugar del choque en Shankville, Pensilvania, es reducido y con poco material porque los restos se dispersaron por el viento.

La misma caja negra aportó la información sobre la revuelta de los pasajeros que intentaron tomar el control del avión, lo que culminó con los secuestradores cumpliendo con su plan suicida, sin llegar al objetivo del Capitolio en Washington.

3. “El edificio 7 del World Trade Center colapsó intencionalmente”

Torre 7 del World Trade Center (11 de septiembre de 2001) - Archivo web

Esta hipótesis sostiene que el derrumbe del edificio 7 del World Trade Center, un rascacielos de 47 pisos que se encontraba en la calle Vesey al norte de la parte principal del WTC, fue controlado. Se trata de la torre que cedió por la tarde del 11 de septiembre de 2001 al ser golpeado por los escombros (no por aviones).

“¿Cómo fue posible que en 2,25 segundos se derrumbara totalmente?”. Solo el uso de explosivos puede hacer colapsar una torre tan rápida y simétricamente, según los conspiranoicos. Hasta dicen que toneladas de termita fueron instaladas no solo en la torre 7, sino que además en las Torres Gemelas (1 y 2).

Otros conspiranoicos más osados afirman que el WTC 7 era sede de un centro de operaciones para armar el atentado, por lo que debió ser destruido para eliminar pruebas que comprometieran a EE.UU.

La versión oficial indica que no hay evidencia de material explosivo ni grabaciones relacionadas.