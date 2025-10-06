Tensión, insultos y golpes: un conductor se agarró a piñas con un sindicalista en un canal de streaming

Un tenso intercambio durante un programa en vivo terminó en escándalo en Uruguay . En medio de una fuerte discusión al aire, el histórico conductor Humberto De Vargas y el sindicalista Gustavo Ricci pasaron de las palabras a los golpes en pleno estudio del canal de streaming Undertake Media.

Descubrió que su novio le era infiel con un ingenioso truco casero y lo escrachó en las redes

El momento generó sorpresa entre los presentes, mientras que el video se volvió viral en redes sociales. Miles de usuarios reaccionaron a la grabación con humor, e incluso recordaron la pelea entre el conductor fallecido Mauro Viale y el empresario Alberto Samid , en el año 2002.

Todo ocurrió durante la transmisión del ciclo Hacemos lo que Podemos, donde ambos invitados discutieron frente a cámara. La pelea, captada en vivo, obligó al conductor del programa, Richard Galeano, a interrumpir la emisión y luego anunciar una decisión drástica.

Tras unas horas del vergonzoso hecho, Galeano informó la expulsión de De Vargas del medio. También agregó que el implicado pidió disculpas, explicó que estaba pasando por un mal momento y decidió alejar por un tiempo de la exposición mediática hasta que todo esto pase.

“Lo que pasó ayer no estuvo bueno. No aportó nada” , reconoció Galeano al día siguiente, al explicar que la charla comenzó como un cruce intenso pero tolerable para el formato, hasta que se transformó en un enfrentamiento personal.

“Al principio me divirtió, pero hubo un punto de inflexión cuando él le preguntó: ‘¿usted trabaja?, ¿de qué trabaja?’. Me pareció exacerbado. Se notaba un ambiente tenso”, sumó.

Galeano detalló que el conductor insistió con comentarios despectivos y repitió insultos que encendieron aún más el clima en el estudio. “Le dijo ‘pelotudo’ varias veces y lo trató de vago. Todo el mundo notó que lo estaba provocando”, explicó.

Embed En Uruguay dos tipos se cagaron a piñas en un canal de streaming.

Porque sí pic.twitter.com/xs1KHl3L56 — Traductor (@TraductorTeAma) October 3, 2025

El punto máximo de tensión llegó cuando Ricci, visiblemente molesto, le respondió: “Estás haciendo preguntas pelotudas y de cagón”. De Vargas reaccionó de inmediato: “Guarda conmigo. Soy de barrio: a mí me decís dos veces cagón y te cazo del cogote”, le advirtió antes de levantarse de su silla.

Ambos se enfrentaron físicamente mientras el resto del equipo intentaba separarlos. La transmisión fue cortada de inmediato, aunque el violento intercambio continuó por unos segundos fuera del aire. “Se levantó Mauro (Imbríaco, el productor) para intentar detener a Humberto. Yo corrí a Ricci contra la pared. Ricci decidió irse y yo me quedé solo en el estudio hablando con Humberto”, relató el conductor.