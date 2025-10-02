2 de octubre de 2025 - 19:25

Máxima tensión: un pasajero gritó "bomba" y demoró un vuelo rumbo a Salta

Un vuelo de Flybondi, en el aeropuerto de Ezeiza, se encuentra demorado tras la amenaza de bomba. Continúa el operativo.

Flybondi.

Foto:

Flybondi
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un vuelo de Flybondi con destino a Salta debió interrumpir en este momento su salida este jueves en el aeropuerto de Ezeiza, Buenos Aires, producto de una amenaza de bomba.

Según informaron testigos, un pasajero encendió la alarma al mencionar la palabra “bomba” dentro de la aeronave. La situación activó de inmediato el protocolo de seguridad y obligó a la demora del servicio.

La aeronave, identificada como LV-HKN y con número de vuelo FO 5164, tenía previsto despegar a las 15 horas. Sin embargo, tras el episodio, la tripulación dio aviso a las autoridades aeroportuarias, que ordenaron el aislamiento del avión y el descenso de todos los pasajeros.

El aparato fue retirado de su posición original (70) y llevado a la zona ZULU 1, ubicada frente al cuarte de bomberos. Allí se inició la revisión exhaustiva tanto de la cabina como de la bodega de equipajes para descartar cualquier amenaza real.

Mientras se desarrollaba el operativo, los pasajeros permanecieron bajo resguardo en el aeropuerto, a la espera de que las autoridades definan si el vuelo podía concretarse.

Noticia en desarrollo.

