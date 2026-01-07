Qué pasó con Bruce Willis: los mensajes de su esposa que hicieron creer que él había muerto

El duro momento que atraviesa Francisco, el hijo de Marcelo Tinelli: "No se puede..."

Desde que Willis se retiró de la actuación en 2022 , tras ser diagnosticado con afasia y posteriormente con demencia frontotemporal , su vida transcurre lejos de las cámaras. Sin embargo, la forma de seguir en contacto con su estado de salud es a través de los posteos y mensajes de redes sociales que suben sus familiares.

El 21 de diciembre, Emma Heming de 47 años publicó un mensaje en Instagram en el que recordó a Bruce Willis como su gran compañero de aventuras. Lo que llamó la atención fue el uso del tiempo pasado, que los usuarios interpretaron como una despedida definitiva.

“ Sus comentarios, su risa. Siempre hacía todo divertido. Ese era él: pura diversión . Lo amo y simplemente extraño que sea mi compañero de viaje”, escribió Heming.

La publicación incluía recuerdos de viajes, risas y momentos compartidos, y apuntaba más a la nostalgia, por lo que ya no puede ser, antes que a una pérdida definitiva. Sin embargo, el contexto médico de Willis intensificó la preocupación entre sus seguidores .

El mensaje que frenó los rumores sobre la muerte de Bruce Willis

Días después, Emma Heming volvió a publicar en redes sociales y despejó cualquier tipo de duda. En esta ocasión, compartió un mensaje por el aniversario del inicio de su relación con Bruce Willis, recordando el momento en que él le pidió que fuera su novia.

“Hace 18 años se convirtió en mi novio. Con un beso en la parte superior de mi cabeza, el tiempo se detuvo. Soy muy afortunada de conocer este tipo de amor”, escribió. Un mensaje que se interpretó como una señal de vida de parte del actor.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Emma Heming Willis (@emmahemingwillis)

Emma Heming y Bruce Willis llevan 17 años de casados y renovaron sus votos en marzo de 2023, en una ceremonia íntima junto a sus seres queridos.

Cómo es hoy la vida de Bruce Willis

Actualmente, Bruce Willis vive en una residencia adaptada a sus necesidades, donde recibe atención médica especializada. Su familia permanece cerca y acompaña cada etapa del proceso, aunque mantiene un perfil bajo y evita exposiciones públicas.

La demencia frontotemporal que padece afecta áreas vinculadas al lenguaje, el comportamiento y las habilidades cognitivas. El primer síntoma fue la afasia, que le provocó dificultades para comunicarse, leer y escribir. Según especialistas, se trata de una enfermedad sin cura, de avance progresivo.