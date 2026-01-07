7 de enero de 2026 - 10:57

Qué pasó con Bruce Willis: los mensajes de su esposa que hicieron creer que él había muerto

Escrito en pasado y con un recuerdo de las mejores épocas del actor, el posteo en redes sociales alertó sobre su estado de salud.

La esposa de Bruce Willis y un mensaje que asustó a todos en redes sociales.&nbsp;

La esposa de Bruce Willis y un mensaje que asustó a todos en redes sociales. 

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Lionel Messi reveló su serie favorita argentina que está en Netflix. 

Lionel Messi reveló cuál es su serie favorita: está en Netflix

Por Redacción Espectáculos
El hijo de Marcelo Tinelli y Paula Robles vive una mala situación económica.

El duro momento que atraviesa Francisco, el hijo de Marcelo Tinelli: "No se puede..."

Por Agustín Zamora

Desde que Willis se retiró de la actuación en 2022, tras ser diagnosticado con afasia y posteriormente con demencia frontotemporal, su vida transcurre lejos de las cámaras. Sin embargo, la forma de seguir en contacto con su estado de salud es a través de los posteos y mensajes de redes sociales que suben sus familiares.

El posteo de la esposa de Bruce Willis que generó confusión

El 21 de diciembre, Emma Heming de 47 años publicó un mensaje en Instagram en el que recordó a Bruce Willis como su gran compañero de aventuras. Lo que llamó la atención fue el uso del tiempo pasado, que los usuarios interpretaron como una despedida definitiva.

Sus comentarios, su risa. Siempre hacía todo divertido. Ese era él: pura diversión. Lo amo y simplemente extraño que sea mi compañero de viaje”, escribió Heming.

La publicación incluía recuerdos de viajes, risas y momentos compartidos, y apuntaba más a la nostalgia, por lo que ya no puede ser, antes que a una pérdida definitiva. Sin embargo, el contexto médico de Willis intensificó la preocupación entre sus seguidores.

El mensaje que frenó los rumores sobre la muerte de Bruce Willis

Días después, Emma Heming volvió a publicar en redes sociales y despejó cualquier tipo de duda. En esta ocasión, compartió un mensaje por el aniversario del inicio de su relación con Bruce Willis, recordando el momento en que él le pidió que fuera su novia.

Hace 18 años se convirtió en mi novio. Con un beso en la parte superior de mi cabeza, el tiempo se detuvo. Soy muy afortunada de conocer este tipo de amor”, escribió. Un mensaje que se interpretó como una señal de vida de parte del actor.

Emma Heming y Bruce Willis llevan 17 años de casados y renovaron sus votos en marzo de 2023, en una ceremonia íntima junto a sus seres queridos.

Cómo es hoy la vida de Bruce Willis

Actualmente, Bruce Willis vive en una residencia adaptada a sus necesidades, donde recibe atención médica especializada. Su familia permanece cerca y acompaña cada etapa del proceso, aunque mantiene un perfil bajo y evita exposiciones públicas.

La demencia frontotemporal que padece afecta áreas vinculadas al lenguaje, el comportamiento y las habilidades cognitivas. El primer síntoma fue la afasia, que le provocó dificultades para comunicarse, leer y escribir. Según especialistas, se trata de una enfermedad sin cura, de avance progresivo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

estrenos de cine: como es la nueva version de el beso de la mujer arana, con el regreso de jennifer lopez

Estrenos de cine: cómo es la nueva versión de "El beso de la Mujer Araña", con el regreso de Jennifer Lopez

Por Redacción Espectáculos
Julieta Poggio prepara tres días de festejo para su cumpleaños.

Julieta Poggio detalló cómo será su exclusiva fiesta de cumpleaños: tres días de festejos

Por Agustín Zamora
El actor Joe Keery, quien interpreta a Steve en Stranger Things, se presentará para tocar su éxito End of Beginning en Argentina.

El actor de Stranger Things que viene a Argentina tras romper un ranking mundial con su música

Por Cristian Reta
asi esta hoy thiago, el hijo de 15 anos de nazarena velez que trabaja para ella en carlos paz

Así está hoy Thiago, el hijo de 15 años de Nazarena Vélez que trabaja para ella en Carlos Paz

Por Redacción Espectáculos