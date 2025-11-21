La hija mayor de Bruce Willis habló de la salud de su padre: "Estoy agradecida de poder abrazarlo"

En un video en redes, contó que no sabe si el actor la reconoce cuando la abraza, pero aseguró que valora cada momento que comparten.

La familia del Bruce Willis ha mantenido informados a la prensa y a los fans sobre su estado de salud desde que recibió el diagnóstico de demencia frontotemporal. En esta ocasión, Rumer Willis, la hija mayor del actor estadounidense y Demi Moore, de 37 años, compartió con sus seguidores el estado actual de su padre a través de historias en su cuenta de Instagram.

Rumer comenta que esta pregunta se la hacen muy seguido y reconoce que "es una pregunta un poco difícil de responder, porque la verdad es que cualquier persona con FTD no está bien, pero él está “bien” dentro de lo que puede estar alguien que vive con demencia frontotemporal” explicó la hija del actor.

hija de bruce willis instragram A pesar de no dar una respuesta certera, ella remarcó que se considera "muy afortunada" de poder mantener contacto con su padre. Ella se centra en que aún persiste la conexión emocional.

“La respuesta que puedo dar es que estoy muy feliz y agradecida de que todavía puedo ir y abrazarlo. Estoy muy agradecida de que, cuando voy y lo abrazo, lo reconozca o no, él pueda sentir el amor que le doy y yo pueda sentirlo de vuelta. De que todavía veo una chispa de él, y de que él puede sentir el amor que le doy, y eso se siente realmente hermoso” concluyó la joven.

El actor ya no vive con su familia Según reveló su esposa, Emma Heming Willis, el intérprete vive actualmente en una segunda residencia con atención sanitaria las 24 horas, una de las decisiones más duras que ha debido tomar la familia.