Eminem inició una insólita demanda judicial contra una marca australiana: las razones del litigio

En una disputa legal, el artista estadounidense Eminem inició una demanda porque sostiene que la marca utilizada por Swim Shady provoca una vinculación indebida con su alter ego, Slim Shady. El litigio se suma a otras acciones recientes del rapero, quien también ha demandado a Meta por presunta difusión no autorizada de su música.

La controversia tomó mayor fuerza cuando el equipo legal de Marshall B. Mathers III presentó ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos una solicitud para anular el registro otorgado a la firma. La normativa del país establece que la empresa australiana debe responder en un plazo de una semana. Un portavoz de Swim Shady señaló que la compañía fue creada para diseñar sombrillas y accesorios destinados a protegerse del fuerte sol australiano, y aseguró que defenderán su propiedad intelectual sin profundizar en detalles, dado que el caso continúa bajo discusión judicial.

La disputa refleja un patrón reciente en el que Eminem ha cuestionado legalmente a negocios que incorporan la palabra "Shady" en sus marcas, pese a que operen en rubros distintos al suyo. Swim Shady, radicada en Sídney y originalmente conocida como Slim Shade, fue lanzada de manera oficial en diciembre de 2024 y comercializa productos de playa como sombrillas portátiles y bolsas para resguardar protectores solares. Su primera solicitud de marca fue presentada en Australia en marzo de 2024, generando una objeción por parte del artista en octubre, poco antes del debut comercial. A comienzos de 2025, la empresa solicitó protección de marca en Estados Unidos, la cual fue aprobada antes de que el equipo del rapero elevara su impugnación, iniciando así un segundo procedimiento.

Antecedentes en la industria El conflicto aparece tras un antecedente resonante en la industria: el caso en el que la cantante Katy Perry fue demandada por la diseñadora australiana Katie Perry, quien alegó que la artista había vulnerado su marca al vender productos durante su gira por Australia en 2014. Según documentos oficiales, la queja de Eminem sigue la misma línea de defensa de identidad comercial, reforzada por el uso habitual que él hace de su personaje Slim Shady, popularizado especialmente por el éxito “The Real Slim Shady”, cuya letra menciona que “todos le imitan”.