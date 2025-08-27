La esposa de Bruce Willis reveló el estado de salud actual del actor: "Solo es su cerebro el que le falla"

Emma Heming Willis, esposa del actor, brindó una entrevista en la que dio detalles sobre la rutina de su marido y las nuevas formas de comunicación que han encontrado para interactuar con él.

La esposa de Bruce Willis actualiza el estado de salud del actor

El actor estadounidense Bruce Willis, de 70 años, quien fue diagnosticado con afasia en 2022 y con demencia frontotemporal en 2023, se encuentra en un estado de salud "muy bueno" y continúa siendo una persona "muy activa". Así lo confirmó su esposa, Emma Heming Willis, en una reciente entrevista televisiva.

"Él todavía está muy activo y tiene muy buena salud, a pesar de todo. Solo es su cerebro el que le falla", indicó Heming en un especial de la cadena ABC, donde presentó su libro "The unexpected journey" (El viaje inesperado), una guía dedicada al cuidado de personas con enfermedades dependientes.

Antes de su diagnóstico, Bruce Willis no podía recordar sus líneas y necesitaba dobles de cuerpo para completar las escenas. Antes de su diagnóstico, Bruce Willis no podía recordar sus líneas y necesitaba dobles de cuerpo para completar las escenas. En la entrevista, Emma Heming Willis contó que, a pesar de que "el lenguaje se le está yendo", ella y su familia han encontrado nuevas maneras de comunicarse con el actor de películas icónicas como "La jungla de cristal" y "El sexto sentido". "Hemos tenido que adaptarnos y tenemos una forma de comunicarnos con él que es simplemente diferente", reveló.

Asimismo, la esposa de Willis describió momentos en los que ve "destellos" de la personalidad de su marido. "Todavía tenemos esos días, bueno, no días, momentos en los que se ve su risa. Tiene una risa tan sincera, y a veces ese brillo en sus ojos o esa sonrisa que me transportan. Pero son difíciles de captar porque esos momentos aparecen y desaparecen rápido”, contó.