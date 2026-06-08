8 de junio de 2026 - 15:56

Quién es y a qué se dedica Celeste Rey, la mujer de bajo perfil que llegó a la vida de Nicolás Otamendi y la cambió para siempre

La historia personal del defensor tiene un nombre que aparece poco en público, pero ocupa un lugar central en su vida familiar.

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Por Andrés Aguilera

Celeste Rey es la pareja de Nicolás Otamendi, defensor de la Selección Argentina, campeón del mundo en Qatar 2022 y convocado por Lionel Scaloni para disputar el Mundial 2026. A días del debut argentino, su nombre volvió a aparecer por el lugar que ocupa en la vida familiar del futbolista.

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Celeste forma parte del círculo íntimo de Otamendi desde hace años, aunque eligió sostener un perfil mucho más reservado que el de otras parejas de jugadores de la Selección.

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Una historia que empezó antes de la fama internacional

Según reconstruyeron medios argentinos, Celeste Rey y Nicolás Otamendi se conocieron durante la adolescencia en Buenos Aires. En ese momento no tenían una relación sentimental: el vínculo habría comenzado como una amistad previa a la carrera internacional del defensor.

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El reencuentro se dio años después, cuando Otamendi ya jugaba en Europa. Las versiones publicadas ubican ese nuevo acercamiento en 2015, durante la etapa del futbolista en Inglaterra, cuando formaba parte del Manchester City.

La relación se mantuvo inicialmente lejos de la exposición. Recién en 2017 empezó a hacerse más visible públicamente, luego de que ambos fueran fotografiados en una salida en Londres. Desde entonces, Otamendi comenzó a compartir más imágenes familiares en sus redes.

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Qué se sabe sobre Celeste Rey

Sobre la actividad profesional de Celeste Rey no hay información pública sólida ni verificable. No aparecen datos sobre una profesión, empresa o carrera mediática propia.

Celeste es mamá de tres hijos: Morena, Mía y Valentín, junto al defensor de la Selección.

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Mientras Otamendi suele mostrar entrenamientos, partidos, momentos con la Selección y escenas familiares, Celeste aparece de manera más esporádica y casi siempre vinculada al entorno íntimo del defensor.

El vínculo familiar en la previa del Mundial 2026

FIFA incluyó al defensor dentro de la lista de 26 convocados para la Copa del Mundo 2026, en la que Argentina defenderá el título conseguido en Qatar.

La Selección integra el Grupo J junto con Argelia, Austria y Jordania. El debut argentino está programado para el martes 16 de junio ante Argelia, a las 22 de Argentina, según el fixture informado por medios nacionales a partir del calendario oficial.

Para Otamendi, la previa tiene además otro condimento: River Plate anunció oficialmente que el defensor será jugador del club desde el 1° de julio de 2026, con contrato hasta el 31 de diciembre de 2027. Es decir, su vida deportiva quedará marcada por dos momentos fuertes en pocas semanas: Mundial y regreso al fútbol argentino.

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