28 de marzo de 2026 - 12:35

Murió hace 5 meses y ahora abrieron su tumba para robarle: hablan de profanación planificada

El cuerpo de Pamela Genini fue desmembrado en el cementerio. La policía investiga el caso que conmueve a Milán.

Pamela Genini fue asesinada hace 5 meses y ahora profanaron su tumba.

Pamela Genini fue asesinada hace 5 meses y ahora profanaron su tumba.

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Por Alejo Zanabria

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El hallazgo ocurrió el lunes, cuando empleados del cementerio intentaron trasladar el féretro de Genini a su lugar de descanso definitivo. Al notar que el ataúd no cerraba bien y que tenía tornillos sueltos, avisaron a las autoridades. Al abrirlo, se encontraron con la escena más perturbadora: la cabeza de la joven no estaba.

Pamela Genini
Pamela Genini fue asesinada hace 5 meses y ahora profanaron su tumba.

Pamela Genini fue asesinada hace 5 meses y ahora profanaron su tumba.

Según informaron medios italianos, el cuerpo de la modelo llevaba cinco meses en el cementerio desde su asesinato. Los peritos detectaron que alguien utilizó silicona fresca para sellar el ataúd, lo que indica que la decapitación fue reciente.

La investigación apunta a una profanación planificada

La policía sospecha que al menos tres o cuatro personas participaron en la profanación del cuerpo de Genini, aunque todavía no está claro por qué manejan ese número de sospechosos. Por el momento, no trascendió ningún motivo detrás del robo de la cabeza.

El caso está siendo investigado como “profanación de cadáver” y “robo de restos humanos”, delitos que en Italia pueden tener una pena de hasta siete años de prisión.

Pamela Genini
Pamela Genini fue asesinada hace 5 meses y ahora profanaron su tumba.

Pamela Genini fue asesinada hace 5 meses y ahora profanaron su tumba.

Un femicidio que conmocionó a Italia

Pamela Genini fue asesinada el año pasado en el balcón de su departamento en Milán. Según la investigación, su exnovio, Gianluca Soncin, de 52 años, la atacó con furia tras acosarla y suplicarle que retomaran la relación.

La autopsia reveló que Genini recibió más de 24 puñaladas. El agresor habría ingresado al departamento con un juego de llaves que aún conservaba. Horas antes del crimen, la modelo le escribió a una amiga: “Tengo miedo. Este tipo está completamente loco… No sé qué hacer”.

Los vecinos escucharon los gritos de auxilio, pero cuando la policía llegó ya era tarde. Tras el ataque, Soncin intentó quitarse la vida cortándose el cuello, pero sobrevivió y permanece detenido, acusado de acoso y homicidio.

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