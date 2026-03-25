Así luce la casa de Hannah Montana a 20 años del estreno de la serie

A dos décadas del estreno de la serie Hannah Montana , el personaje de Miley Stewart ( al que le da vida la cantante Miley Cyrus ) y su vida entre la normalidad y la fama continúan siendo un referente dentro de la televisión juvenil.

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La producción, protagonizada por Cyrus , debutó en Disney Channel a mediados de la década de 2000 y, con el paso de los años, se consolidó como un contenido de referencia para distintas generaciones de espectadores.

La historia sigue a una adolescente que lleva una doble vida: durante el día es una estudiante común, mientras que en secreto se presenta como la estrella pop Hannah Montana.

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En el marco del 20 aniversario del estreno, Miley Cyrus participó en un especial conmemorativo en colaboración con Disney+ , disponible desde el 24 de marzo. En ese contexto, la artista se refirió al impacto que tuvo el proyecto tanto en su trayectoria como en la audiencia.

Uno de los elementos más reconocibles de la serie es la casa donde vivía la familia Stewart, ubicada en la ficción frente al mar. En la realidad, la propiedad se encuentra en Malibu , específicamente en Broad Beach Road.

Se trata de una residencia de estilo Cape Cod situada en un terreno con acceso directo a la playa, con vistas al océano desde varias de sus habitaciones, así como desde sus terrazas y balcones.

Hannah Montana Así está actualmente la casa de Hannah Montana. web

Hannah Montana Así está actualmente la casa de Hannah Montana. web

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De acuerdo con datos disponibles en plataformas inmobiliarias, la vivienda cuenta con siete habitaciones, ocho baños, tres salas de estar, cuatro chimeneas y un garaje con capacidad para tres vehículos, distribuidos en más de 5 mil pies cuadrados.

En la serie, únicamente se utilizó la fachada como referencia para el hogar de los personajes, mientras que los interiores fueron recreados en estudios de grabación.

La casa ha sido propiedad de la familia Clunies-Ross desde al menos 2019. Según declaraciones de representantes vinculados a la gestión de la propiedad, el inmueble ha sido adaptado en múltiples ocasiones para su uso en producciones, lo que implica modificaciones en decoración, mobiliario y diseño interior según las necesidades de cada proyecto.

En el especial conmemorativo por el 20 aniversario, algunas imágenes de la casa forman parte del contenido presentado. La producción incluye material de archivo y recreaciones de escenarios emblemáticos de la serie, como la sala de estar de la familia Stewart y el vestidor asociado al personaje de Hannah Montana.