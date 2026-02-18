Vuelve Hannah Montana: cuándo se estrena el especial con Miley Cyrus por el 20° aniversario

Lo mejor, no solo de dos, sino de todos los mundos vuelve a unirse para darles a los millennials y centennials un gran golpe a la nostalgia ; porque después de la subida llega la recompensa. Tras meses de especulaciones, Disney+ junto a Miley Cyrus anunciaron el regreso de Hannah Montana en un especial por el 20 aniversario de su estreno.

El ícono pop que creó una fantasía en miles de niños de los tardíos 2000 , ser superestrellas en secreto, regresa para darle un abrazo a los adultos que crecieron con esa ilusión, junto a una Miley Cyrus amigada con el personaje que la llevo a la fama.

A pesar de haber dicho en 2013 durante su aparición en Saturday Night Live que Hannah estaba muerta, la actriz hoy vuelve para anunciar lo contrario: el nuevo programa, titulado “Hannah Montana 20° Aniversario”.

Lejos de tratarse de un episodio nuevo, el proyecto será un especial único con público en vivo , pensado como homenaje a la producción que marcó a toda una generación y lanzó a la fama internacional a Miley Cyrus.

El evento reconstruirá escenarios emblemáticos que definieron la estética y el universo de la serie: desde la casa familiar en Malibú hasta el recordado vestidor donde se escondía la identidad secreta de la protagonista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MileyCyrus/status/2022369975575679341?s=20&partner=&hide_thread=false Going through the archives… so many memories xoMC pic.twitter.com/scfZe1hfn8 — Miley Cyrus (@MileyCyrus) February 13, 2026

Además, la plataforma abrirá su archivo histórico para mostrar material detrás de escena, grabaciones inéditas e imágenes nunca emitidas de las cuatro temporadas

Miley Cyrus hablará sobre fama e identidad

Uno de los momentos centrales será la conversación entre Miley Cyrus y Alex Cooper, conductora del podcast "Call Her Daddy". Ambas participan también como productoras ejecutivas.

En esa entrevista, la artista repasará cómo impactó la fama temprana en su identidad personal y en su carrera musical posterior. En distintas declaraciones recientes, Cyrus reconoció que el personaje influyó profundamente en su construcción pública y privada.

Disney+ y Miley Cyrus regresan con un especial por el 20 aniversario de Hannah Montana. Disney+ y Miley Cyrus regresan con un especial por el 20 aniversario de Hannah Montana. gentileza

Aunque en el pasado habló de conflictos internos y “crisis de identidad” asociadas al rol, hoy mantiene una postura más conciliadora y agradecida respecto al fenómeno que la convirtió en estrella global.

Por qué Hannah Montana marcó a una generación

Estrenada en 2006 por Disney Channel, la serie narraba la doble vida de Miley Stewart, una adolescente común que ocultaba su identidad como estrella pop. La trama abordaba el equilibrio entre fama y vida cotidiana, amistad, familia y los dilemas típicos de la adolescencia.

El padre del personaje, Robby Ray Stewart, era interpretado por Billy Ray Cyrus, también padre de Miley en la vida real, lo que reforzó la conexión emocional con el público.

El éxito fue inmediato: giras musicales, discos, merchandising y una película consolidaron a la ficción como uno de los productos más rentables y recordados de la televisión juvenil de los 2000.

Fecha de estreno del especial de Hannah Montana 20°aniversario

“Hannah Montana 20 Aniversario” llegará el 24 de marzo de 2026 a Disney+, exactamente el mismo día en que la ficción debutó en televisión en 2006.