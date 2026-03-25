¿Emily Osment y Miley Cyrus siguen siendo amigas? La razón de su ausencia en el especial de Hannah Montana

Así fue el polémico derecho a réplica de Carmiña a Mavinga que desató la ira de los fans de Gran Hermano

Recién después del estreno se conoció el verdadero motivo. La actriz Emily Osment contó, tras meses de dudas, que no pudo participar del reencuentro con Miley Cyrus porque estaba en pleno rodaje de una nueva comedia para televisión , lo que le impidió sumarse a la grabación del especial aniversario.

Según explicó, se encontraba filmando la serie ”Georgie and Mandy’s First Marriage” para la cadena CBS , donde comparte elenco con Montana Jordan. Desde el set, la actriz grabó un mensaje para los fans en el que aclaró su situación y envió un saludo a quienes siguen recordando la ficción.

A pesar de no haber estado presente, Osment dejó en claro que su vínculo con la serie sigue intacto . En su mensaje, agradeció el cariño del público y destacó lo importante que fue el proyecto en su vida personal y profesional, y cómo marcó un antes y un después en su carrera.

Además, recordó el impacto que tuvo trabajar en la serie desde muy joven, resaltando el aprendizaje dentro del mundo de la comedia y el crecimiento que le permitió atravesar esa etapa. También compartió una anécdota con su actual compañero de elenco, quien —según contó— es fanático de la serie.

El posteo de Emily Osment tras el especial de Hannah Montana por los 20 años de la serie. El posteo de Emily Osment tras el especial de Hannah Montana por los 20 años de la serie. gentileza

Qué muestra el especial de Hannah Montana por los 20 años

Expuesto por Disney como “un especial que funciona como una carta de amor a los fans”, Miley Cyrus revive el fenómeno de Hannah Montana con una entrevista íntima, recreaciones del universo original, material de archivo inédito, invitados sorpresa y una presentación musical que recorre la música, la moda y el impacto global de la serie.

El especial reúne voces clave para dimensionar el impacto de la serie. Por un lado, Tish Cyrus, madre de Miley, reflexiona sobre lo que implicó la fama a tan corta edad, mientras que Billy Ray Cyrus, padre de la actriz, aporta anécdotas inéditas del detrás de escena, incluyendo cómo fue el proceso de audición que compartieron.

Embed - Hannah Montana 20th Anniversary Special Trailer

A esto se suman miradas de la industria: Selena Gomez recordó su participación como la rival musical Mikayla, y Chappell Roan analizó por qué el fenómeno de Hannah Montana sigue funcionando como símbolo de autenticidad e influencia dentro del pop actual.

Selena Gómez en el espcial junto a Miley Cyrus. Selena Gómez en el espcial junto a Miley Cyrus. gentileza

El fuerte del aniversario es la parte musical en el que Miley vuelve a interpretar canciones icónicas de la serie que marcó a toda una generación a principios de los 2000.