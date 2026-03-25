Filtraron los chats entre Danelik y Kennys Palacios previos a Gran Hermano:

Tras el cruce entre los participantes, desde la cuenta del amigo de Wanda Nara mostraron los polémicos mensajes entre ellos.

Los participantes de Gran Hermano intercambiaron mensajes en redes sociales mucho antes del reality.

Otro escándalo sacudió la casa de Gran Hermano: Generación Dorada después de que se filtraron chats privados entre Danelik y Kennys Palacios. La polémica estalló cuando la participante apuntó contra el estilista en pleno reality, y el entorno del amigo de Wanda Nara no dudó en salir a defenderlo con pruebas contundentes.

Todo comenzó tras un tenso cruce en la casa más famosa del país. En un clip que se viralizó en redes, se vio a la tiktoker tucumana cuestionar a Kennys Palacios: “Lo único que hace Kennys es reírse, pobrecito”, lanzó la concursante, generando incomodidad entre sus compañeros.

Gran Hermano Los participantes de Gran Hermano intercambiaron mensajes en redes sociales mucho antes del reality. web Gran Hermano Los participantes de Gran Hermano intercambiaron mensajes en redes sociales mucho antes del reality. web El peluquero, visiblemente molesto, le respondió: “¿No me puedo reír ahora?”. Pero Danelik redobló la apuesta: “Sí, pero tan exagerado no”. El ida y vuelta subió la temperatura dentro de la casa y encendió la furia del entorno de Kennys.

Filtraron los chats entre Kennys Palacios y Danelik En medio de la polémica, desde la cuenta oficial de Kennys Palacios en Instagram, publicaron capturas de los mensajes directos que mantuvo con Danelik antes de ingresar al reality. Allí, dejaron en claro que la relación entre ambos venía de antes y que, según ellos, Danelik le pidió ayuda a Kennys para el casting de “Gran Hermano”.

Gran Hermano Los participantes de Gran Hermano intercambiaron mensajes en redes sociales mucho antes del reality. web Gran Hermano Los participantes de Gran Hermano intercambiaron mensajes en redes sociales mucho antes del reality. web “Danelik ataca a Kennys desde el día uno, pero se olvida de que le pidió ayuda para el casting de ‘Gran Hermano’. Kennys siempre fue muy buena onda con ella”, escribieron en las redes del estilista, junto a las pruebas de los mensajes y comentarios de cariño previos al ingreso a la casa.