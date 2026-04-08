Así es la casa de Elizabeth Vernaci: biblioteca de lujo, jardín con piscina y diseño vintage

Elizabeth Vernaci logró consolidarse como una de las personalidades más reconocidas de los medios argentinos, gracias a un estilo directo y auténtico que la distingue desde hace años tanto en radio como en televisión. Ahora, a los 64 años, es una de las referentes de las nuevas generaciones y todo lo que hace o dice, sirve de ejemplo.
Esa identidad tan marcada también se traslada a su vida cotidiana. Su casa no responde a una estética rígida ni impersonal, sino que transmite calidez y carácter. Cada ambiente parece construido desde lo vivido, con objetos que cuentan historias y una impronta que refleja fielmente su manera de ser.
En cuanto a la decoración, se destaca una combinación equilibrada entre piezas modernas y elementos vintage, generando un clima auténtico y sin excesos. Una alfombra de diseño geométrico en tonos tierra termina de integrar el ambiente y suma textura al conjunto.
Las paredes del living exhiben una selección de obras que combinan fotografías en blanco y negro con pinturas abstractas llenas de color, aportando dinamismo y dejando ver su conexión con el mundo cultural y artístico.
Además, una biblioteca cargada de libros, discos y recuerdos personales completa la escena. Allí también se integran premios obtenidos a lo largo de su carrera, como los Martín Fierro, que forman parte del espacio de manera natural, sumando valor simbólico a la decoración.
En el exterior, el hogar también ofrece un lugar pensado para el disfrute. El jardín cuenta con una piscina de generosas dimensiones, rodeada de vegetación y con un entorno que prioriza la tranquilidad. El área está revestida con baldosas claras que amplían visualmente el espacio, y dispone de una cubierta retráctil que permite proteger el agua.