8 de abril de 2026 - 09:31

Así es la casa de Elizabeth Vernaci: biblioteca de lujo, jardín con piscina y diseño vintage

La casa de la locutora y conductora de televisión tiene impresa su identidad, dando lugar a rincones que muestran gran parte de su carrera.

La casa de Elizabeth Vernaci tiene impresa la identidad de la periodista.

La casa de Elizabeth Vernaci tiene impresa la identidad de la periodista.

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Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Elizabeth Vernaci logró consolidarse como una de las personalidades más reconocidas de los medios argentinos, gracias a un estilo directo y auténtico que la distingue desde hace años tanto en radio como en televisión. Ahora, a los 64 años, es una de las referentes de las nuevas generaciones y todo lo que hace o dice, sirve de ejemplo.

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Esa identidad tan marcada también se traslada a su vida cotidiana. Su casa no responde a una estética rígida ni impersonal, sino que transmite calidez y carácter. Cada ambiente parece construido desde lo vivido, con objetos que cuentan historias y una impronta que refleja fielmente su manera de ser.

Elizabeth Vernaci
La casa de Elizabeth Vernaci tiene impresa la identidad de la periodista.

La casa de Elizabeth Vernaci tiene impresa la identidad de la periodista.

Elizabeth Vernaci
La casa de Elizabeth Vernaci tiene impresa la identidad de la periodista.

La casa de Elizabeth Vernaci tiene impresa la identidad de la periodista.

Así es la casa de la Negra Vernaci

El living se presenta como uno de los espacios centrales del hogar. Amplio, luminoso y con grandes ventanales, permite el ingreso de luz natural durante gran parte del día. El piso de madera aporta una base cálida, mientras que la disposición del mobiliario invita tanto al descanso como al encuentro.

En cuanto a la decoración, se destaca una combinación equilibrada entre piezas modernas y elementos vintage, generando un clima auténtico y sin excesos. Una alfombra de diseño geométrico en tonos tierra termina de integrar el ambiente y suma textura al conjunto.

Elizabeth Vernaci
La casa de Elizabeth Vernaci tiene impresa la identidad de la periodista.

La casa de Elizabeth Vernaci tiene impresa la identidad de la periodista.

Elizabeth Vernaci
La casa de Elizabeth Vernaci tiene impresa la identidad de la periodista.

La casa de Elizabeth Vernaci tiene impresa la identidad de la periodista.

Elizabeth Vernaci
La casa de Elizabeth Vernaci tiene impresa la identidad de la periodista.

La casa de Elizabeth Vernaci tiene impresa la identidad de la periodista.

Las paredes del living exhiben una selección de obras que combinan fotografías en blanco y negro con pinturas abstractas llenas de color, aportando dinamismo y dejando ver su conexión con el mundo cultural y artístico.

Además, una biblioteca cargada de libros, discos y recuerdos personales completa la escena. Allí también se integran premios obtenidos a lo largo de su carrera, como los Martín Fierro, que forman parte del espacio de manera natural, sumando valor simbólico a la decoración.

En el exterior, el hogar también ofrece un lugar pensado para el disfrute. El jardín cuenta con una piscina de generosas dimensiones, rodeada de vegetación y con un entorno que prioriza la tranquilidad. El área está revestida con baldosas claras que amplían visualmente el espacio, y dispone de una cubierta retráctil que permite proteger el agua.

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