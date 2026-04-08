Así es la casa de Elizabeth Vernaci: biblioteca de lujo, jardín con piscina y diseño vintage

La casa de la locutora y conductora de televisión tiene impresa su identidad, dando lugar a rincones que muestran gran parte de su carrera.

La casa de Elizabeth Vernaci tiene impresa la identidad de la periodista.

Elizabeth Vernaci logró consolidarse como una de las personalidades más reconocidas de los medios argentinos, gracias a un estilo directo y auténtico que la distingue desde hace años tanto en radio como en televisión. Ahora, a los 64 años, es una de las referentes de las nuevas generaciones y todo lo que hace o dice, sirve de ejemplo.

Esa identidad tan marcada también se traslada a su vida cotidiana. Su casa no responde a una estética rígida ni impersonal, sino que transmite calidez y carácter. Cada ambiente parece construido desde lo vivido, con objetos que cuentan historias y una impronta que refleja fielmente su manera de ser.

Elizabeth Vernaci La casa de Elizabeth Vernaci tiene impresa la identidad de la periodista. Web Elizabeth Vernaci La casa de Elizabeth Vernaci tiene impresa la identidad de la periodista. Web Así es la casa de la Negra Vernaci El living se presenta como uno de los espacios centrales del hogar. Amplio, luminoso y con grandes ventanales, permite el ingreso de luz natural durante gran parte del día. El piso de madera aporta una base cálida, mientras que la disposición del mobiliario invita tanto al descanso como al encuentro.

En cuanto a la decoración, se destaca una combinación equilibrada entre piezas modernas y elementos vintage, generando un clima auténtico y sin excesos. Una alfombra de diseño geométrico en tonos tierra termina de integrar el ambiente y suma textura al conjunto.

Elizabeth Vernaci La casa de Elizabeth Vernaci tiene impresa la identidad de la periodista. Web Elizabeth Vernaci La casa de Elizabeth Vernaci tiene impresa la identidad de la periodista. Web Elizabeth Vernaci La casa de Elizabeth Vernaci tiene impresa la identidad de la periodista. Web Las paredes del living exhiben una selección de obras que combinan fotografías en blanco y negro con pinturas abstractas llenas de color, aportando dinamismo y dejando ver su conexión con el mundo cultural y artístico.