22 de abril de 2026 - 10:39

Última oportunidad para ver en Netflix: se va esta saga de películas infantiles

La producción fusiona animales animados y música, en cuatro entregas a puro humor familiar y aventuras.

Estas cuatro películas infantiles se van de Netflix.&nbsp;

Estas cuatro películas infantiles se van de Netflix. 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
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La saga de "Alvin y las ardillas" dejará de estar disponible en la plataforma de streaming en pocos días, por lo que quedan escasas horas para maratonear las cuatro películas que combinan comedia, música y aventuras familiares.

Las cuatro películas de Alvin y las Ardillas se van de Netflix.
Las cuatro películas de Alvin y las Ardillas se van de Netflix.

Las cuatro películas de Alvin y las Ardillas se van de Netflix.

Alvin y las ardillas (2007)

La primera película introduce a Alvin, Simón y Teodoro, tres ardillas con talento musical que llegan a la vida de Dave Seville, un compositor frustrado. Cuando descubre que pueden cantar, decide representarlas y convertirlas en estrellas.

Embed - Alvin y las ardillas (Trailer español)

El éxito llega rápido, pero también los conflictos: la fama pone a prueba la relación entre Dave y las ardillas, en una historia que mezcla humor, música y el clásico mensaje sobre la familia y la responsabilidad.

Alvin y las ardillas 2 (2009) – The Squeakquel

En la secuela, las ardillas deben adaptarse a la vida escolar mientras Dave está fuera. Allí participan en un concurso musical para salvar el programa de música de la escuela.

Embed - Alvin and the Chipmunks: The Road Chip | Official Trailer 2 [HD] | 20th Century FOX

El gran giro es la aparición de sus rivales: las Arditas, un trío femenino que no solo compite con ellas, sino que también aporta nuevas dinámicas a la historia. La película apuesta más por el formato de competencia y el entretenimiento musical.

Alvin y las ardillas 3 (2011) – Chipwrecked

En esta entrega, Alvin, Simón y Teodoro se embarcan en un crucero junto a las Arditas, pero el viaje se descontrola y terminan varados en una isla desierta.

Embed - Alvin And The Chipmunks 3 - Chip-Wrecked | trailer#G US (2011) 3D

Lo que parecía unas vacaciones se convierte en una aventura de supervivencia con misterio incluido: no están solos en la isla. La película cambia el entorno urbano por uno más aventurero, manteniendo el humor y los números musicales.

Alvin y las ardillas: Aventura sobre ruedas (2015) – The Road Chip

La cuarta película sigue a las ardillas en un viaje por carretera a través de Estados Unidos. Su objetivo es impedir que Dave le proponga matrimonio a su novia, ya que temen perder su lugar en la familia.

Embed - Alvin y las Ardillas: Aventura sobre ruedas| Trailer Oficial doblado (HD)

En el camino enfrentan distintos obstáculos mientras intentan llegar a tiempo, en una historia centrada en los vínculos y el miedo al cambio, sin dejar de lado el tono ligero y musical de la saga.

Hasta cuándo se pueden ver en Netflix

Las cuatro películas de "Alvin y las ardillas" estarán disponibles solo hasta este domingo, 26 de abril, lo que las convierte en una opción ideal para una maratón familiar de último momento.

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