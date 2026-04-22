Última oportunidad para ver en Netflix: se va esta saga de películas infantiles

Netflix se prepara para despedir una de las franquicias infantiles más populares de los últimos años. Un grupo de animales animados que conviven con humanos reales y tienen un don muy especial: el de la música.

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La saga de "Alvin y las ardillas" dejará de estar disponible en la plataforma de streaming en pocos días , por lo que quedan escasas horas para maratonear las cuatro películas que combinan comedia, música y aventuras familiares.

La primera película introduce a Alvin, Simón y Teodoro, tres ardillas con talento musical que llegan a la vida de Dave Seville , un compositor frustrado. Cuando descubre que pueden cantar, decide representarlas y convertirlas en estrellas.

Las cuatro películas de Alvin y las Ardillas se van de Netflix.

Las cuatro películas de Alvin y las Ardillas se van de Netflix.

El éxito llega rápido, pero también los conflictos: la fama pone a prueba la relación entre Dave y las ardillas , en una historia que mezcla humor, música y el clásico mensaje sobre la familia y la responsabilidad.

En la secuela, las ardillas deben adaptarse a la vida escolar mientras Dave está fuera. Allí participan en un concurso musical para salvar el programa de música de la escuela.

Embed - Alvin and the Chipmunks: The Road Chip | Official Trailer 2 [HD] | 20th Century FOX

El gran giro es la aparición de sus rivales: las Arditas, un trío femenino que no solo compite con ellas, sino que también aporta nuevas dinámicas a la historia. La película apuesta más por el formato de competencia y el entretenimiento musical.

Alvin y las ardillas 3 (2011) – Chipwrecked

En esta entrega, Alvin, Simón y Teodoro se embarcan en un crucero junto a las Arditas, pero el viaje se descontrola y terminan varados en una isla desierta.

Embed - Alvin And The Chipmunks 3 - Chip-Wrecked | trailer#G US (2011) 3D

Lo que parecía unas vacaciones se convierte en una aventura de supervivencia con misterio incluido: no están solos en la isla. La película cambia el entorno urbano por uno más aventurero, manteniendo el humor y los números musicales.

Alvin y las ardillas: Aventura sobre ruedas (2015) – The Road Chip

La cuarta película sigue a las ardillas en un viaje por carretera a través de Estados Unidos. Su objetivo es impedir que Dave le proponga matrimonio a su novia, ya que temen perder su lugar en la familia.

Embed - Alvin y las Ardillas: Aventura sobre ruedas| Trailer Oficial doblado (HD)

En el camino enfrentan distintos obstáculos mientras intentan llegar a tiempo, en una historia centrada en los vínculos y el miedo al cambio, sin dejar de lado el tono ligero y musical de la saga.

Hasta cuándo se pueden ver en Netflix

Las cuatro películas de "Alvin y las ardillas" estarán disponibles solo hasta este domingo, 26 de abril, lo que las convierte en una opción ideal para una maratón familiar de último momento.