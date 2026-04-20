La exitosa saga de películas de acción que deja Netflix: hay que verla hoy sí o sí

Con cuatro actores conocidos encarnando el rol protagónico, son más de 19 las producciones que abandonan la plataforma.

El tiempo corre para los fanáticos de la saga James Bond. Netflix eliminará este martes gran parte de las películas del icónico agente 007, en lo que representa la salida de una de las franquicias más influyentes y exitosas de la historia del cine de acción.

Las producciones habían sido incorporadas en marzo, pero su permanencia fue breve. La decisión responde al vencimiento de los acuerdos de licencia, una dinámica habitual dentro del streaming que define qué contenidos continúan disponibles y cuáles abandonan las plataformas.

La baja incluye 19 películas que recorren distintas etapas del personaje, desde sus inicios en los años 60 hasta su renovación en el siglo XXI. Para quienes quieran hacer una maratón, esta es la última oportunidad de verlas en Netflix antes de que desaparezcan del catálogo.

James Bond le dice adiós a Netflix. James Bond le dice adiós a Netflix. gentileza Una saga, seis actores y más de medio siglo de historia A lo largo de más de 60 años, James Bond se consolidó como uno de los personajes más icónicos del cine. Creado por el escritor Ian Fleming, el espía británico fue interpretado por distintos actores que marcaron su estilo en cada época.

Sean Connery fue el primero en llevarlo a la pantalla grande y sentó las bases del personaje con clásicos como Dr. No (1962), Goldfinger (1964) y Operación Trueno (1965). Luego, Roger Moore aportó un tono más ligero y carismático en títulos como La espía que me amó (1977).