La exitosa saga de películas de acción que deja Netflix: hay que verla hoy sí o sí

El tiempo corre para los fanáticos de la saga James Bond. Netflix eliminará este martes gran parte de las películas del icónico agente 007, en lo que representa la salida de una de las franquicias más influyentes y exitosas de la historia del cine de acción.
Las producciones habían sido incorporadas en marzo, pero su permanencia fue breve. La decisión responde al vencimiento de los acuerdos de licencia, una dinámica habitual dentro del streaming que define qué contenidos continúan disponibles y cuáles abandonan las plataformas.
La baja incluye 19 películas que recorren distintas etapas del personaje, desde sus inicios en los años 60 hasta su renovación en el siglo XXI. Para quienes quieran hacer una maratón, esta es la última oportunidad de verlas en Netflix antes de que desaparezcan del catálogo.
James Bond le dice adiós a Netflix.
James Bond le dice adiós a Netflix.
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Una saga, seis actores y más de medio siglo de historia
A lo largo de más de 60 años, James Bond se consolidó como uno de los personajes más icónicos del cine. Creado por el escritor Ian Fleming, el espía británico fue interpretado por distintos actores que marcaron su estilo en cada época.
Sean Connery fue el primero en llevarlo a la pantalla grande y sentó las bases del personaje con clásicos como Dr. No (1962), Goldfinger (1964) y Operación Trueno (1965). Luego, Roger Moore aportó un tono más ligero y carismático en títulos como La espía que me amó (1977).
Algunos de los James Bond que se van de Netflix: Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan y Daniel Craig
Algunos de los James Bond de la saga que se va de Netflix: Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan y Daniel Craig
En los años 80, Timothy Dalton ofreció una versión más seria y oscura, mientras que Pierce Brosnan revitalizó la saga en los 90 con éxitos como GoldenEye (1995). Ya en el siglo XXI, Daniel Craig redefinió al personaje con un enfoque más realista e introspectivo en películas como Casino Royale (2006) y Skyfall (2012).
Esta diversidad de estilos y épocas convirtió a la franquicia en un fenómeno global que logró mantenerse vigente generación tras generación.
Qué películas de James Bond se van de Netflix
Entre los títulos que dejarán la plataforma se encuentran:
Sean Connery:
Embed - Diamonds Are Forever (1971) Official Trailer - Sean Connery James Bond Movie HD
- 007: El satánico Dr. No (1962)
- 007: Desde Rusia con amor (1963)
- 007 contra Goldfinger (1964)
- 007: Operación Trueno (1965)
- 007: Solo se vive dos veces (1967)
- 007: Los diamantes son eternos (1971)
Roger Moore:
Embed - The Living Daylights (1987) Original Trailer [FHD]
- El hombre del revólver de oro (1974)
- 007: La espía que me amó (1977)
- 007: Solo para tus ojos (1981)
- 007: En la mira de los asesinos (1985)
- Con Timothy Dalton:
- 007: Su nombre es peligro (1987)
Pierce Brosnan:
Embed - DIE ANOTHER DAY Clip "North Korea" 2002 James Bond 007
- 007: GoldenEye (1995)
- 007: El mañana nunca muere (1997)
- 007: El mundo no basta (1999)
- 007: Otro día para morir (2002)
Daniel Craig:
Embed - SPECTRE - Tráiler oficial EN ESPAÑOL | Sony Pictures España
- Casino Royale (2006)
- Quantum of Solace (2008)
- 007: Operación Skyfall (2012)
- 007: Spectre (2015)