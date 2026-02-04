Todas las películas de James Bond ya están en Netflix: en qué orden hay que verlas

Las 26 películas protagonizadas por James Bondi, con los distintos actores que lo interpretaron, están a disposición de los usuarios de Netflix.

Por primera vez en la Argentina, James Bond está al alcance de forma inédita para los fans: todas las películas del agente 007 están disponibles en un mismo lugar. Las 26. Las oficiales, las no tanto, las gloriosas, las desparejas. Pero no en pantalla grande, sino en la plataforma más popular del streaming: Netflix.

No existe en la historia del cine una saga tan extensa, tan persistente y tan reinventada como la creada por el escritor Ian Fleming en 1953. Desde "El satánico Dr. No" (1962), con Sean Connery inaugurando el mito, hasta "Sin tiempo para morir" (2021), con Daniel Craig cerrando una era, James Bond sobrevivió a la Guerra Fría, al fin del bloque soviético, al VHS, al DVD, al streaming... En el camino, cambió seis veces de rostro —algo impensado para cualquier otro personaje del cine popular— y se adaptó a cada época.

Seis Bond, un mismo mito A lo largo de seis décadas, el personaje fue interpretado por Sean Connery (7 películas), George Lazenby (1), Roger Moore (7), Timothy Dalton (2), Pierce Brosnan (4) y Daniel Craig (5). Cada uno dejó su huella.

image Hubo excepciones al canon de Eon Productions: David Niven protagonizó la parodia Casino Royale (1967), y Barry Nelson fue el primer Bond de la historia en una película para televisión en 1954. Pero el corazón del mito está en esas 26 películas que hoy pueden verse completas, en orden, como una cápsula del tiempo del cine comercial.

¿En qué orden verlas? Si la idea es entender la evolución del personaje, el mejor camino es el orden de estreno.