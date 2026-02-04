4 de febrero de 2026 - 14:56

Todas las películas de James Bond ya están en Netflix: en qué orden hay que verlas

Las 26 películas protagonizadas por James Bondi, con los distintos actores que lo interpretaron, están a disposición de los usuarios de Netflix.

image
Por primera vez en la Argentina, James Bond está al alcance de forma inédita para los fans: todas las películas del agente 007 están disponibles en un mismo lugar. Las 26. Las oficiales, las no tanto, las gloriosas, las desparejas. Pero no en pantalla grande, sino en la plataforma más popular del streaming: Netflix.

No existe en la historia del cine una saga tan extensa, tan persistente y tan reinventada como la creada por el escritor Ian Fleming en 1953. Desde "El satánico Dr. No" (1962), con Sean Connery inaugurando el mito, hasta "Sin tiempo para morir" (2021), con Daniel Craig cerrando una era, James Bond sobrevivió a la Guerra Fría, al fin del bloque soviético, al VHS, al DVD, al streaming... En el camino, cambió seis veces de rostro —algo impensado para cualquier otro personaje del cine popular— y se adaptó a cada época.

Seis Bond, un mismo mito

A lo largo de seis décadas, el personaje fue interpretado por Sean Connery (7 películas), George Lazenby (1), Roger Moore (7), Timothy Dalton (2), Pierce Brosnan (4) y Daniel Craig (5). Cada uno dejó su huella.

image

Hubo excepciones al canon de Eon Productions: David Niven protagonizó la parodia Casino Royale (1967), y Barry Nelson fue el primer Bond de la historia en una película para televisión en 1954. Pero el corazón del mito está en esas 26 películas que hoy pueden verse completas, en orden, como una cápsula del tiempo del cine comercial.

¿En qué orden verlas?

Si la idea es entender la evolución del personaje, el mejor camino es el orden de estreno.

El satánico Dr. No (1962), con Sean Connery.

De Rusia con amor (1963), con Sean Connery.

Dedos de oro (1964), con Sean Connery.

Operación Trueno (1965), con Sean Connery

Solo se vive dos veces (1967), con Sean Connery

Al servicio secreto de su Majestad (1969), con George Lazenby

Los diamantes son eternos (1971), con Sean Connery

Vivir y dejar morir (1973), con Roger Moore

El hombre con el revólver de oro (1974), con Roger Moore

La espía que me amó (1977), con Roger Moore

Moonraker, misión espacial (1979), con Roger Moore

Solo para sus ojos (1981), con Roger Moore

Octopussy (1983), con Roger Moore

Nunca digas nunca jamás (1983), con Sean Connery

En la mira de los asesinos (1985), con Roger Moore

Su nombre es peligro (1987), con Timothy Dalton

Licencia para matar (1989), con Timothy Dalton

GoldenEye (1995), con Pierce Brosnan

El mañana nunca muere (1997), con Pierce Brosnan

El mundo no basta (1999), con Pierce Brosnan

Otro día para morir (2002), con Pierce Brosnan

Casino Royale (2006), con Daniel Craig

Quantum of Solace (2008), con Daniel Craig

Operación Skyfall (2012), con Daniel Craig

Spectre (2015), con Daniel Craig

Sin tiempo para morir (2021), con Daniel Craig

¿Y hoy, qué pasa con Bond?

"Sin tiempo para morir" cerró definitivamente la etapa Craig y dejó a la saga en pausa creativa. No hay actor confirmado, no hay fecha, no hay certezas. Solo una seguridad: James Bond volverá. Siempre vuelve. Mientras tanto, Netflix ofrece la oportunidad perfecta para sumergirse en estas vacaciones en el universo Bond.

