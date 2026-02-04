Todas las películas de James Bond ya están en Netflix: en qué orden hay que verlas

Por primera vez en la Argentina,James Bond está al alcance de forma inédita para los fans: todas las películas del agente 007 están disponibles en un mismo lugar. Las 26. Las oficiales, las no tanto, las gloriosas, las desparejas. Pero no en pantalla grande, sino en la plataforma más popular del streaming: Netflix.
No existe en la historia del cine una saga tan extensa, tan persistente y tan reinventada como la creada por el escritor Ian Fleming en 1953. Desde "El satánico Dr. No" (1962), con Sean Connery inaugurando el mito, hasta "Sin tiempo para morir" (2021), con Daniel Craig cerrando una era, James Bond sobrevivió a la Guerra Fría, al fin del bloque soviético, al VHS, al DVD, al streaming... En el camino, cambió seis veces de rostro —algo impensado para cualquier otro personaje del cine popular— y se adaptó a cada época.
Seis Bond, un mismo mito
A lo largo de seis décadas, el personaje fue interpretado por Sean Connery (7 películas), George Lazenby (1), Roger Moore (7), Timothy Dalton (2), Pierce Brosnan (4) y Daniel Craig (5). Cada uno dejó su huella.
Hubo excepciones al canon de Eon Productions: David Niven protagonizó la parodia Casino Royale (1967), y Barry Nelson fue el primer Bond de la historia en una película para televisión en 1954. Pero el corazón del mito está en esas 26 películas que hoy pueden verse completas, en orden, como una cápsula del tiempo del cine comercial.
¿En qué orden verlas?
Si la idea es entender la evolución del personaje, el mejor camino es el orden de estreno.
El satánico Dr. No (1962), con Sean Connery.
De Rusia con amor (1963), con Sean Connery.
Dedos de oro (1964), con Sean Connery.
Operación Trueno (1965), con Sean Connery
Solo se vive dos veces (1967), con Sean Connery
Al servicio secreto de su Majestad (1969), con George Lazenby
Los diamantes son eternos (1971), con Sean Connery
Vivir y dejar morir (1973), con Roger Moore
El hombre con el revólver de oro (1974), con Roger Moore
La espía que me amó (1977), con Roger Moore
Moonraker, misión espacial (1979), con Roger Moore
Solo para sus ojos (1981), con Roger Moore
Octopussy (1983), con Roger Moore
Nunca digas nunca jamás (1983), con Sean Connery
En la mira de los asesinos (1985), con Roger Moore
Su nombre es peligro (1987), con Timothy Dalton
Licencia para matar (1989), con Timothy Dalton
GoldenEye (1995), con Pierce Brosnan
El mañana nunca muere (1997), con Pierce Brosnan
El mundo no basta (1999), con Pierce Brosnan
Otro día para morir (2002), con Pierce Brosnan
Casino Royale (2006), con Daniel Craig
Quantum of Solace (2008), con Daniel Craig
Operación Skyfall (2012), con Daniel Craig
Spectre (2015), con Daniel Craig
Sin tiempo para morir (2021), con Daniel Craig
¿Y hoy, qué pasa con Bond?
"Sin tiempo para morir" cerró definitivamente la etapa Craig y dejó a la saga en pausa creativa. No hay actor confirmado, no hay fecha, no hay certezas. Solo una seguridad: James Bond volverá. Siempre vuelve. Mientras tanto, Netflix ofrece la oportunidad perfecta para sumergirse en estas vacaciones en el universo Bond.