Con 106 minutos en Netflix: un drama emotivo ambientado en el Piamonte italiano

Netflix sumó una película europea que combina emoción, música y conflictos familiares en el norte de Italia. Con paisajes del Piamonte como telón de fondo , la película propone un relato íntimo sobre identidad, vocación y los límites que imponen los vínculos más cercanos.

La exitosa saga de películas de acción que deja Netflix: hay que verla hoy sí o sí

Esta noche en Netflix: un nuevo documental relata el escandaloso crimen de un deportista olímpico

“Sobran las palabras” (Non abbiam bisogno di parole), un drama italiano que retoma una historia ya conocida en el cine internacional y la adapta a un contexto local. Dirigida por Luca Ribuoli, la producción también marca el salto a la actuación de la cantante Sarah Toscano , quien encabeza el elenco.

La historia sigue a una adolescente que crece como la única oyente dentro de una familia sorda . En ese contexto, descubre su talento para el canto, lo que la enfrenta a una decisión difícil: acompañar el mundo familiar que conoce desde siempre o apostar por un camino propio.

El conflicto central gira en torno a esa tensión entre pertenencia y deseo personal, un eje que atraviesa toda la película y que conecta con otras versiones previas de la misma historia, como la francesa "La familia Bélier" y la estadounidense "CODA", ganadora del Óscar a mejor película en 2022.

CODA, la película ganadora del Oscar. CODA, la película ganadora del Oscar. gentileza

La película cuenta con actuaciones de Alessandro Parigi, Emilio Insolera, Carola Insolera, Antonio Iorillo, Asia Corvino y Serena Rossi. El conjunto logra construir una dinámica familiar creíble, donde los silencios y las formas de comunicación juegan un rol clave en el desarrollo de la trama.

Qué dicen las críticas sobre "Sobran las palabras"

La recepción fue en general positiva, aunque sin entusiasmo unánime. Algunos análisis destacan que se trata de una adaptación que mantiene la esencia de la historia original, aunque no siempre logra despegarse completamente de sus versiones anteriores.

"Sobran las palabras", película italiana en Netflix "Sobran las palabras", película italiana en Netflix Netflix

El punto fuerte sigue siendo la carga emocional. Distintos medios coinciden en que es una película que no busca sorprender con giros complejos, sino conectar desde lo simple: los vínculos, los afectos y las decisiones personales.