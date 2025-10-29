El polémico trabajo que Cinthia Fernández promocionó en redes como futura abogada que complica a su pareja

Cinthia Fernández volvió a generar controversia luego de que se viralizó un video en el que promociona servicios de asesoramiento legal junto a “su equipo de abogados”. La mediática, que actualmente estudia Derecho, difundió la grabación en su cuenta de Instagram.

Quiénes son los miembros de la realeza invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Estrenos de cine de este jueves 30 de octubre: el regreso de Keanu Reeves y festivales de Halloween

La promoción de Cinthia rápidamente despertó críticas por parte del ámbito jurídico y mediático, ya que aún no cuenta con la matrícula habilitante para ejercer la profesión.

En el video, Fernández aparece mirando a cámara mientras explica el servicio que ofrece. “Si chocaste o tuviste algún accidente, no putees, no te amargues, porque de este mal trago podés recuperar lo que perdiste y te aseguro que mucho más. Llevar tu accidente de tránsito con mi equipo de abogados te puede hacer ganar mucho más dinero que con cualquier aseguradora”, asegura en la publicación, que rápidamente se difundió en redes.

El tema llegó al programa Sálvese quien pueda, donde Yanina Latorre cuestionó la legalidad de la iniciativa y relató haber consultado con un profesional del Derecho.

“Consulté con un abogado y me dijo que lo que está haciendo es ejercicio ilegal del derecho ”, expresó la conductora. Luego agregó: “Cuando entrás a ese teléfono, dice: ‘Info de empresa, accidentes de tránsito’. Y la foto es de ella con el novio . El tipo, por su novio Roberto Castillo , la está llevando a lo peor del mundo”.

Embed - CINTHIA FERNÁNDEZ, ¿LA RÍMOLO DE LA ABOGACÍA?

Ante la polémica, la abogada Valeria Carredas se sumó a la discusión y fue contundente al analizar el caso. “Estoy sorprendida, estoy indignada. ¿Sabés cómo va a terminar esto? Va a terminar perdiendo la matrícula el novio de Cinthia Fernández. ¿Por qué? Porque el Colegio de Abogados te prohíbe taxativamente, cuando vos tenés matrícula y sos abogado como Castillo, su pareja, promocionarte o utilizar a terceros para captar clientes”, explicó.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo, en la mira por "publicidad engañosa"

Carredas también señaló: “Él está haciendo una publicidad engañosa que la tiene prohibida. Lo más grave es lo que dijo Yanina, acá hay ejercicio ilegal de la profesión”.

La letrada agregó que ya recibió denuncias relacionadas con el caso: “El código pena a todo aquel que se hace pasar por una profesión que no tiene, porque en un médico el riesgo es la vida o la muerte. Pero en este caso el riesgo es quedar bien o mal en un juicio cuando no estás bien patrocinado, cuando no es un abogado el que te está llevando el caso”.

Mientras tanto, Cinthia celebró el interés que generó su nuevo proyecto. “Wuau. Esta es la cantidad de consultas que vamos recibiendo en nuestro WhatsApp para representarlos en los accidentes de tránsito. Gracias por apoyarme en este nuevo camino”, escribió en una historia de Instagram.