13 de noviembre de 2025 - 10:53

Tras las entrevistas fallidas en streaming, la China Suárez será entrevistada por un histórico conductor

La actriz cerró una nota en televisión con un famoso conductor después de que le cancelaron las entrevistas con Luzu y Olga por las exigencias de su equipo.

China Suárez
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Tras varios días de polémicas, cancelaciones y versiones enfrentadas, la China Suárez decidió dar un giro y volver a la televisión. La actriz, que en la última semana protagonizó un fuerte revuelo por las entrevistas fallidas en plataformas de streaming, eligió finalmente a uno de los conductores más emblemáticos de los medios.

Leé además

la entrevista en luzu que no fue: indignacion de la china suarez y la palabra de nico occhiato y diego leuco

La entrevista en Luzu que no fue: indignación de la China Suárez y la palabra de Nico Occhiato y Diego Leuco

Por Redacción Espectáculos
la china suarez volvio a apuntar contra benjamin vicuna en medio del reencuentro con sus hijos

La China Suárez volvió a apuntar contra Benjamín Vicuña en medio del reencuentro con sus hijos

Por Redacción Espectáculos

La noticia fue revelada por Yanina Latorre en “Sálvese Quien Pueda”, y rápidamente generó una ola de reacciones tanto en redes sociales como dentro del ambiente artístico. “Este viernes la China Suárez va a estar con Mario Pergolini", adelantó.

"Ellos no se conocen. Van a grabar ese mismo día”, aseguró la panelista en vivo, confirmando lo que muchos ya sospechaban: que Suárez había decidido dar su versión en un contexto distinto, más tradicional y controlado.

Embed - PERGOLINI REVELÓ LA COMPLICACIÓN QUE TIENE PARA INVITAR A LA CHINA SUÁREZ A OTRO DÍA PERDIDO

El escándalo por las entrevistas fallidas de la China Suárez

Durante la última semana, la actriz enfrentó un aluvión de rumores tras cancelar entrevistas pactadas con diferentes ciclos de streaming, entre ellos “Antes que Nadie” (Luzu TV) y programas de Olga.

Ambas plataformas tenían previsto recibirla como parte de la promoción de su nueva serie junto a Disney, pero las conversaciones no llegaron a buen puerto.

Según contó Latorre, el conflicto se originó cuando el entorno de Suárez habría planteado ciertas condiciones para concretar las notas. “La Nipona empezó a imponer condiciones”, afirmó.

Embed - LA NOCHE DE FURIA DE LA CHINA SUÁREZ

Entre ellas, mencionó que la actriz no quería compartir piso con determinadas figuras, evitar preguntas sobre Ángela Torres o Rusherking y tener cierto control sobre el enfoque de la charla. Frente a esas exigencias, la producción de Diego Leuco en Luzu TV decidió suspender la entrevista.

Los dos canales de streaming más importantes cancelaron sus entrevistas con la China Suárez

La situación se repitió con otros programas. “Olga no la quiso. Luzu TV no la quiso. La siguieron ofreciendo porque Disney está preocupado por la serie. Hay que promocionar”, detalló Latorre, al referirse al intento de la productora por ubicar la nota en diferentes espacios.

Ante la negativa de los medios digitales, la China Suárez optó por un formato que conoce mejor: una entrevista grabada y emitida en televisión. La decisión sorprendió, ya que Pergolini no suele recibir figuras del espectáculo y la actriz había mantenido distancia con los medios tradicionales desde hace tiempo.

El encuentro, que se grabará el viernes y se emitirá en una edición especial del programa que conduce Pergolini, promete ser una de las entrevistas más esperadas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La Joaqui y la China Suárez se habrían distanciado por un viejo amor que tuvieron en común.

No es Icardi: este es el futbolista que distanció a la China Suárez y La Joaqui

Por Agustín Zamora
moria casan y la china suarez, en un mano a mano explosivo: te voy a preguntar de todo

Moria Casán y la China Suárez, en un mano a mano explosivo: "Te voy a preguntar de todo"

Por Redacción Espectáculos
Franco Colapinto le lanzó un dardo en redes sociales a la China Suárez.

Franco Colapinto bancó a Wanda Nara y le pegó a la China Suárez en donde más le duele

Por Agustín Zamora
Mauro Icardi llegó a la Argentina y este martes tendrá el reencuentro con sus hijas. Sin embargo, Wanda Nara aplicó una medida judicial para esta visita. 

Mauro Icardi regresó a Argentina acompañado de la China Suárez: qué dijo Wanda de la visita

Por Redacción Espectáculos