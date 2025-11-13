Tras las entrevistas fallidas en streaming, la China Suárez será entrevistada por un histórico conductor

Tras varios días de polémicas, cancelaciones y versiones enfrentadas, la China Suárez decidió dar un giro y volver a la televisión . La actriz, que en la última semana protagonizó un fuerte revuelo por las entrevistas fallidas en plataformas de streaming , eligió finalmente a uno de los conductores más emblemáticos de los medios.

La noticia fue revelada por Yanina Latorre en “Sálvese Quien Pueda”, y rápidamente generó una ola de reacciones tanto en redes sociales como dentro del ambiente artístico. “ Este viernes la China Suárez va a estar con Mario Pergolini ", adelantó.

" Ellos no se conocen. Van a grabar ese mismo día ”, aseguró la panelista en vivo, confirmando lo que muchos ya sospechaban: que Suárez había decidido dar su versión en un contexto distinto, más tradicional y controlado.

Durante la última semana, la actriz enfrentó un aluvión de rumores tras cancelar entrevistas pactadas con diferentes ciclos de streaming, entre ellos “ Antes que Nadie ” (Luzu TV) y programas de Olga .

Ambas plataformas tenían previsto recibirla como parte de la promoción de su nueva serie junto a Disney, pero las conversaciones no llegaron a buen puerto .

Según contó Latorre, el conflicto se originó cuando el entorno de Suárez habría planteado ciertas condiciones para concretar las notas. “La Nipona empezó a imponer condiciones”, afirmó.

Entre ellas, mencionó que la actriz no quería compartir piso con determinadas figuras, evitar preguntas sobre Ángela Torres o Rusherking y tener cierto control sobre el enfoque de la charla. Frente a esas exigencias, la producción de Diego Leuco en Luzu TV decidió suspender la entrevista.

Los dos canales de streaming más importantes cancelaron sus entrevistas con la China Suárez

La situación se repitió con otros programas. “Olga no la quiso. Luzu TV no la quiso. La siguieron ofreciendo porque Disney está preocupado por la serie. Hay que promocionar”, detalló Latorre, al referirse al intento de la productora por ubicar la nota en diferentes espacios.

Ante la negativa de los medios digitales, la China Suárez optó por un formato que conoce mejor: una entrevista grabada y emitida en televisión. La decisión sorprendió, ya que Pergolini no suele recibir figuras del espectáculo y la actriz había mantenido distancia con los medios tradicionales desde hace tiempo.

El encuentro, que se grabará el viernes y se emitirá en una edición especial del programa que conduce Pergolini, promete ser una de las entrevistas más esperadas.