Emocionó a todos: la profunda carta de Jimena Barón a días de dar a luz

La publicación de Jimena Barón La publicación de Jimena Barón.

El emotivo mensaje de Jimena Barón

En su mensaje, Jimena dijo: “Quiero que sepas que tenerte en mi panza me hizo sentir la mujer más amada, fuerte y poderosa del planeta Tierra. Que me siento la misma tierra, el agua, y la misma magia que hizo existir el planeta”. También aseguró que aunque siente una cierta angustia por despedirse de la panza, lo que prevalece es la felicidad. “El amor que te espera es desbordante, a veces no me entra en mi propio cuerpo. En mi cabeza, mucho menos. Te espero bebé, cuando vos quieras”, concluyó.