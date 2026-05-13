Marcelo Tinelli confirmó el regreso de Bailando y prepara una edición final para 2026 junto a Ángel de Brito

La reaparición conjunta de Marcelo Tinelli y Ángel de Brito volvió a encender las expectativas sobre el regreso de Bailando, uno de los formatos más exitosos de la televisión argentina. Después de dos años fuera de la pantalla, el histórico certamen tendría una nueva edición en 2026 y todo indica que funcionará como una despedida definitiva del ciclo creado por Tinelli.

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La confirmación comenzó a tomar fuerza tras una publicación realizada por Marcelo Tinelli en sus redes sociales . En la imagen, ambos aparecen vestidos de negro y sonrientes, acompañados por una frase breve pero contundente: “ Vuelve el Bailando ”. El mensaje fue suficiente para generar una fuerte repercusión entre seguidores del programa y figuras del espectáculo, que rápidamente comenzaron a especular sobre el formato, los participantes y el regreso del jurado histórico.

La publicación se viralizó en pocos minutos y reactivó las conversaciones sobre el futuro del certamen, que marcó durante años el rating de la televisión argentina y lanzó la popularidad de figuras como Laurita Fernández, Fede Bal y Noelia Marzol .

En el programa Storytime de Bondi Live, Ángel de Brito reveló detalles de la conversación que mantuvo con Tinelli sobre el regreso del ciclo. Según explicó el periodista, el conductor planea una edición especial y reducida bajo el concepto de despedida.

“Me dijo: ‘Quiero hacer el Bailando final’. Exactamente, me dijo: ‘The Last Dance’. El último Bailando”, contó De Brito.

De acuerdo con su relato, el proyecto apunta a una temporada corta, de aproximadamente tres meses, con participantes de alto perfil y el regreso del jurado más recordado de las últimas etapas del programa. Entre los nombres que Tinelli buscaría reunir aparecen Marcelo Polino, Moria Casán, Carolina Ardohain y el propio Ángel de Brito.

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“Quiere hacer un gran Bailando. Con el jurado de siempre. Con Polino, con Moria, con Pampita y quien les habla y participantes potentes. Nuevos y viejos”, explicó el conductor de espectáculos.

La intención sería convertir esta edición en una celebración de la historia del programa, combinando figuras históricas con nuevos participantes y recuperando elementos clásicos que marcaron distintas etapas del certamen.

Marcelo Tinelli web

Tinelli también volverá al periodismo deportivo en el Mundial 2026

Mientras organiza el regreso de Bailando, Marcelo Tinelli también prepara otra vuelta importante: su regreso al periodismo deportivo durante la cobertura del Copa Mundial de la FIFA 2026.

El conductor trabajará para Infobae desde Miami tras una invitación realizada por Daniel Hadad, fundador del portal de noticias.

Tinelli explicó que la propuesta surgió durante una charla informal. “Hablando un día con él, me dice: ‘¿Vas, no vas? ¿Hacés algo?’. ‘Me muero’, dije... voy a tener que laburar’”, relató.