Susana Balbo apuntó contra Marcelo Tinelli por "ridiculizar" su hotel de lujo en el reality "Los Tinelli"

La reconocida enóloga fue entrevistada por Laura Rez Masud para "En la Cima" de Los Andes y expresó su enojo con el conductor por algunas imágenes del reality.

susana balbo enojada con Marcelo Tinelli
Los Andes | Rocío Sileci
Por Rocío Sileci

Tras las diferentes polémicas que protagonizó Marcelo Tinelli en el último tiempo, se suma el enojo de Susana Balbo. La referente le confesó a la periodista Laura Rez Masud que no quedó conforme con el resultado final del reality del conductor y de su familia, que incluyó situaciones humorísticas que, según expresó, no reflejaron la realidad de su hotel ni respetaron el espíritu con el que se había autorizado la grabación.

Tinelli se comunicó personalmente con la empresaria para pedirle cerrar el hotel durante diez días para poder grabar algunos capítulos de la producción que está disponible en Amazon Prime. Sin embargo, nunca esperó el enfoque elegido para mostrar el establecimiento, un espacio de alto perfil que combina enología, gastronomía y hospitalidad de lujo.

Embed

Marcelo Tinelli le pidió a Susana Balbo cerrar el hotel por su reality

La empresaria explicó que mantiene un vínculo cordial con Tinelli desde hace años y que el conductor suele alojarse allí desde la inauguración del complejo. En ese marco, recordó que aceptó sin reparos la propuesta de cerrar el hotel durante varios días para que Tinelli pudiera grabar el reality junto a su familia.

La decisión se tomó desde la confianza y el buen vínculo previo, pero esa predisposición no incluyó detalles sobre el contenido que finalmente se vería en pantalla. “Nunca nos dijeron qué iban a filmar ni cómo lo iban a mostrar”, explicó Balbo, al referirse a la falta de información previa sobre el tratamiento narrativo.

Marcelo Tinelli y Susana Balbo

El descontento apareció cuando el programa quedó disponible en la plataforma de streaming. En las escenas difundidas, el hotel quedó asociado a situaciones exageradas que aludían a supuestas fallas tecnológicas y a comentarios irónicos sobre la propuesta gastronómica.

Para Balbo, ese retrato no solo fue injusto, sino también perjudicial para la imagen de un proyecto que llevó años de desarrollo y que cuenta con estándares internacionales.

Ridiculizaron algo que no es real. El hotel es completamente funcional y funciona con inteligencia artificial. También se burlaron de una cocina que está en la Guía Michelin y de una chef considerada entre las mejores del país”, sostuvo la enóloga, con un tono firme y sin rodeos.

Susana Balbo apuntó contra Tinelli por su reality

En su análisis, el humor elegido no contempló el impacto que podía generar sobre una marca asociada al turismo de alta gama y a la excelencia. Incluso, la enóloga fue aún más categórica al marcar un límite respecto del perfil que buscó mostrar el conductor en su reality.

Si Marcelo quería mostrarse como alguien popular, no tendría que haber venido a mi hotel”, afirmó, en una frase que sintetizó su enojo y dejó en evidencia la distancia entre la propuesta del programa y la identidad del lugar.

Marcelo Tinelli en Mendoza

El malestar se profundizó, además, por el alcance del contenido. La empresaria remarcó que se trata de una producción con difusión internacional, lo que amplificó el efecto negativo. Desde su perspectiva, el tratamiento humorístico no aportó una buena publicidad y dejó una imagen distorsionada del establecimiento ante una audiencia global.

La empresaria relató que hubo un intercambio privado con Marcelo Tinelli. Según se indicó, el conductor se comunicó en varias oportunidades para pedir disculpas por lo ocurrido y, si bien Balbo valoró ese gesto, dejó en claro que el daño ya estaba hecho. Definió la experiencia como un “trago amargo” y dio por cerrado el episodio.

