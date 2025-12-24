Le dieron el alta a Isidro, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort: la primera foto pública del bebé

Después de semanas de angustia, Rocío Marengo y Eduardo Fort recibieron la noticia más esperada : Isidro, su primer hijo , recibió el alta médica y pudo irse por primera vez a casa. La confirmación llegó a través de las redes sociales de la actriz, quien compartió la primera imagen pública del bebé y un mensaje cargado de emoción.

“ Mi amorcito, llegó el día. Hoy nos vamos a casa ”, escribió Marengo en su cuenta de Instagram, junto a una foto tomada en el Sanatorio Otamendi , donde el pequeño permaneció internado en neonatología desde su nacimiento, el pasado 3 de diciembre.

La publicación marcó un punto de inflexión tras tres semanas de controles, cuidados intensivos y una montaña rusa emocional que la propia artista fue relatando con cautela.

Isidro nació de manera prematura y, por indicación médica, quedó bajo observación constante. Durante ese tiempo, Marengo eligió compartir fragmentos de su experiencia, desde la gratitud hacia el personal de salud hasta la dificultad de atravesar los primeros días de maternidad sin su hijo en brazos dentro de su hogar.

En medio de ese proceso, la actriz también quedó en el centro de una polémica cuando se difundieron imágenes suyas en una salida con amigos. Las críticas no tardaron en aparecer y la obligaron a realizar un descargo público.

En ese mensaje, explicó que necesitaba tomar aire y distraerse luego de atravesar un embarazo complejo y un parto con momentos de extrema tensión. Lejos de victimizarse, Marengo habló de la salud mental y del peso emocional que implicó transitar la internación de su hijo.

Con el alta confirmada, el clima cambió por completo. “Decime que hoy llega Isidro a tu casa, sin decirme que hoy llega Isidro a tu casa”, escribió horas antes, dejando entrever que la noticia ya estaba sellada.

La emoción se multiplicó con un agradecimiento directo a quienes la acompañaron durante ese tramo delicado: “Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos los que acompañaron este camino con buena energía y amor. No puedo más de la emoción”.

La primera foto pública del bebé tuvo un impacto inmediato, donde miles de usuarios celebraron el final feliz de una historia atravesada por la incertidumbre. Sin dar mayores detalles médicos, Marengo dejó en claro que Isidro continuará con controles de rutina, ya fuera del ámbito hospitalario.

