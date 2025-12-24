Audios filtrados reavivan el conflicto entre Luciana Salazar y Martín Redrado por Matilda

Otro capitulo escandaloso entre Luciana Salazar y Martín Redrado . Se filtraron audios donde se exponen, sin intermediarios, reproches, gestiones económicas y reclamos personales que profundizan el conflicto mediático y judicial entre la modelo y el economista, vinculados a la niña Matilda.

El enfrentamiento entre Salazar y Redrado sumó un episodio determinante tras la filtración de una serie de audios que ya forman parte de la causa. Según el programa Lape Club Social, los registros revelan tanto intercambios administrativos como diálogos de fuerte carga emocional vinculados a la crianza y el rol asumido frente a Matilda .

En un primer tramo de los audios se escucha a un secretario de Redrado coordinando pagos relacionados con la escolaridad de la niña. En esa conversación, el colaborador explica que intentó realizar una transferencia al colegio, pero que la operación fue rechazada debido a la falta de datos bancarios completos, ya que solo contaba con el número de cuenta y no con el CBU correspondiente.

El secretario detalla además que en oportunidades anteriores debió concurrir personalmente a una entidad bancaria para concretar el pago y remarca que todas las gestiones se realizaban por pedido directo del economista. “Martín me preguntó si lo había hecho, yo le dije que sí, pero la transferencia me llega rechazada”, se escucha en el audio, mientras menciona llamados y correos enviados al establecimiento educativo.

La tensión aumenta en un segundo bloque de los registros, donde el intercambio deja de centrarse en cuestiones administrativas y pasa a un plano emocional. Allí, Salazar expresa con firmeza su postura respecto del lugar que Redrado ocupaba en la vida de su hija y afirma: “Mi hija no es alguien para esconder”.

En ese mismo diálogo, la modelo establece una comparación con los otros hijos del economista y plantea un reclamo que expone su malestar. “¿Por qué con unos sí y con otros no? ¿Cómo se lo explico a una nena cuando crezca?”, cuestiona.

Salazar también marca un límite claro al señalar que Matilda ya cuenta con una figura que la acompaña y la ama profundamente. El momento más crudo del intercambio se produce cuando lanza una frase directa: “El problema sos vos, no son tus hijos, no es tu novia, sos vos. Te lo dice una persona que estuvo ocho años al lado tuyo y lo padeció”.

En ese pasaje, Redrado no responde de manera confrontativa, lo que refuerza la percepción de un vínculo deteriorado. Finalmente, los audios reflejan que en distintos momentos el economista reconoció haberse hecho cargo de ciertos gastos y procesos vinculados a Matilda, aunque en la actualidad niega ese rol y sostiene que cualquier compromiso fue asumido bajo presión.