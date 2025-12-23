23 de diciembre de 2025 - 10:05

Una vestuarista le ganó una demanda a Marcelo Tinelli y cobrará una fortuna

El conductor llegó a un acuerdo con María Vilariño, quien lo denunció por despido sin indemnización.

El conductor debe pagarle 90 millones de pesos a su exvesturarista.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Marcelo Tinelli volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez no por su vida amorosa ni por su rol en la televisión, sino por una fuerte demanda laboral. El conductor y empresario llegó a un acuerdo económico con María Vilariño, su histórica exvestuarista, y deberá abonarle $90 millones de pesos.

La noticia se conoció en las últimas horas y generó impacto. Vilariño, quien trabajó durante años junto a Tinelli, lo había demandado después de ser despedida sin recibir la indemnización correspondiente. Según contó Fernanda Iglesias en el programa Tarde o Temprano (El Trece), el acuerdo se cerró luego de varias idas y vueltas.

Embed - OTRO DOLOR DE CABEZA PARA TINELLI: la ex vestuarista lo demandó y deberá pagarle una suma millonaria

La relación laboral entre Tinelli y Vilariño parecía sólida. “Trabajaban muy bien y ella lo tenía impecable”, relató Iglesias sobre el vínculo profesional que los unía. Sin embargo, todo cambió cuando las hijas del conductor, Candelaria y Micaela, le presentaron a un nuevo asesor de imagen, Cristian.

Marcelo Tinelli deberá pagarle 90 millones de pesos a su exvestuarista

“Le empezaron a meter a Cristian porque ‘él te va a dar un look más jovial’”, detalló la panelista. A partir de ese momento, Tinelli se fue alejando de María y cada vez le daba menos trabajo. Finalmente, la desvinculación llegó cuando Vilariño ya se había jubilado, y según la denuncia, no le pagaron la indemnización que le correspondía.

Marcelo Tinelli
En medio de la polémica, Marcelo Tinelli también fue noticia por un motivo más feliz: la consagración de su hija Candelaria como Campeona Nacional de Equitación en el Club Hípico Argentino. El conductor le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales, donde expresó su orgullo y admiración.

