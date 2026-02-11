El gesto de Cande Tinelli hacia Juanita que no pasó desapercibido tras la disputa familiar

Los mensajes cruzados de las dos hijas de Marcelo Tinelli despertaron diversas reacciones entre los seguidores.

Cande Tinelli intercambió mensajes con Juana y sorprendió a todos en medio de los conflictos familiares.

Tras los rumores de tensión puertas adentro, Juana y Cande Tinelli volvieron a quedar en el centro de la escena por un cruce público que mantuvieron en redes sociales y que rápidamente captó la atención de los usuarios, que siguen de cerca la historia de la familia del conductor.

El intercambio entre las hijas de Marcelo Tinelli se dio a partir de una publicación en Instagram donde ambas dejaron en evidencia el vínculo cercano que las une y compartieron su manera de lidiar con las críticas constantes que reciben.

image Cande Tinelli intercambió mensajes con Juana y sorprendió a todos en medio de los conflictos familiares. web Qué pasó entre Juana y Cande Tinelli Fue Juanita quien subió un posteo con una dedicatoria dirigida a su hermana mayor. “Gracias por transmitirme tanto, Lelu”, escribió la modelo de 23 años, acompañando el mensaje con la canción “Haters”, que canta Candelaria.

Minutos después, Cande respondió de forma abierta, amorosa, y con un mensaje que no pasó desapercibido: “Mi ciela, preocupate el día en que no hablen, mientras seguí dándoles un poco de show. Nadie entendió el juego de la vida. Nada ni nadie es tan importante, menos aun lo que te digan o piensen de vos”.

Cande Tinelli Cande Tinelli intercambió mensajes con Juana y sorprendió a todos en medio de los conflictos familiares. web La artista cerró su comentario con palabras cargadas de afecto y respaldo: “Hacé siempre lo que tengas ganas. Todo pasa muy rápido. Sonreí y disfrutá. Para esto estamos. Te amo”, dejando en claro el apoyo mutuo que existe entre ambas.